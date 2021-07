Zieht Kultmoderator Jörg Draeger ins „Promi Big Brother“-Haus?

Jörg Draeger moderierte über sieben Jahre lang die Spielshow "Geh aufs Ganze!". (tae/spot)

28.07.2021 15:35 Uhr

Am 6. August startet die neue Staffel von "Promi Big Brother". Auch ein langjähriger TV-Star soll dann mit von der Partie sein: Kultmoderator Jörg Draeger.

Seit mehreren Wochen brodelt die Gerüchteküche über die diesjährigen Kandidaten der Sat.1-Show „Promi Big Brother„. Nun will die „Bild“-Zeitung erfahren haben, dass Kultmoderator Jörg Draeger (75) in den TV-Container ziehen soll. Der TV-Star wurde durch mehrere Spielshows berühmt. Unvergessen ist jedoch seine Kultsendung „Geh aufs Ganze!“, die er von 1992 bis 1996 in Sat.1 und zwischen 1999 und 2003 bei kabel eins moderiert hat.

Seinen bis dato letzten TV-Auftritt hatte Draeger 2017 bei „Let’s Dance“. Er tanzte mit Profi Marta Arndt (31) und belegte den letzten Platz. Sein Alter mit 75 Jahren sollte dem Moderator bei einem etwaigen Einzug in den TV-Container nicht im Weg stehen: Die vergangene Staffel von „Promi Big Brother“ gewann immerhin Ex-Sportreporter Werner Hansch mit 82 Jahren.

Auch diese Kandidaten sind angeblich dabei

Nach „Bild“-Informationen stürzen sich neben Draeger auch Hellseher Daniel Kreibich (38), Ballermann-Sängerin Melanie Müller (33), Ex-„Bachelorette“-Teilnehmer Rafi Rachek (31), „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Büchner (43) und Ex-Handballer Eric Sindermann (32) ins „PBB“-Abenteuer. Von Sat.1 gibt es bezüglich der Teilnehmer noch keine offizielle Bestätigung. Die neunte Staffel wird ab dem 6. August in Sat.1 ausgestrahlt.