07.09.2020 09:41 Uhr

Zieht Lucas Cordalis ins Dschungelcamp 2021?

Der erste Kandidat der 15. Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" steht angeblich fest. Zieht Schlagersänger Lucas Cordalis ins Dschungelcamp?

Das Rätselraten um die Kandidaten beginnt! Die ersten Gerüchte zur kommenden Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sind im Umlauf. Demnach soll Schlagersänger Lucas Cordalis (53, „Verflixtes siebtes Jahr“) als erster Kandidat des RTL-Dschungelcamps 2021 feststehen. Das will die „Bild“-Zeitung erfahren haben.

Der australische Dschungel ist im Hause Katzenberger-Cordalis fast schon Familiensache. 2004 verließ Lucas‘ Vater, die verstorbene Schlagerlegende Costa Cordalis (1944-2019), das Dschungelcamp als Sieger. Schwägerin Jenny Frankhauser (28), die Halbschwester von Lucas‘ Frau Daniela Katzenberger (33), ist die Dschungelkönigin von 2018. Und auch Lucas‘ Schwiegermutter Iris Klein (53) war bereits im australischen Dschungel zu sehen. Sie belegte 2013 den siebten Platz.

Infos zur neuen Staffel

Einen offiziellen Starttermin für die 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es bis jetzt noch nicht. Auch was den Drehort für 2021 anbelangt, hält sich der Sender RTL noch bedeckt. Anfang August erklärte ein Sprecher der Nachrichtenagentur spot on news: „Wir werden alles dafür geben, im Januar mit ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ wieder on air zu sein, in welcher Form auch immer. Wir stellen uns der Corona-bedingten Challenge und prüfen derzeit sehr gewissenhaft, ob wir wieder in das bewährte australische Dschungelcamp gehen können.“ Die britische Version des Dschungelcamps, „I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here!“, hat Australien bereits eine Absage erteilt. Die TV-Show wird wegen der Corona-Pandemie im Gwrych Castle in Abergele, North Wales gedreht.

(eee/spot)