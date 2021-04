Zlatan Ibrahimovic übernimmt Rolle in „Asterix und Obelix“-Film

AC-Mailand-Star Zlatan Ibrahimovic probiert sich als Schauspieler. (cos/spot)

08.04.2021 21:05 Uhr

Vom Fußballplatz auf die große Leinwand: Zlatan Ibrahimovic hat eine Rolle im Kinofilm "Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte" ergattert.

Fußballstar Zlatan Ibrahimovic (39) darf sein Können als Schauspieler unter Beweis stellen. Er wird im neuen Film „Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte“ die Rolle des Römers Caius Antivirus übernehmen. Eine entsprechende Ankündigung machte der gebürtige Schwede am Donnerstag bei Instagram. Der Regisseur und Hauptdarsteller des Films, Guillaume Canet (47), bestätigte die Nachricht, indem er zusätzlich eine Liste des gesamten Casts veröffentlichte.

Auch die hier sind dabei

Neben Ibrahimovic werden unter anderem auch Sängerin Angèle (25) als Falbala, Vincent Cassel (54, „Black Swan“) als Caesar und Marion Cotillard (45, „Inception“) als Kleopatra in dem Film zu sehen sein. Canet schlüpft unterdessen in die Rolle des Asterix, Obelix wird von Gilles Lellouche (48) verkörpert. Wie der französische Verlag „Hachette“ mitteilte, werde „Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte“ ab 12. April in Frankreich produziert. Die geplanten Dreharbeiten in China wurden aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Im Jahr 2022 soll der Film in den Kinos Premiere feiern.