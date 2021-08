Zoe Kravitz & Channing Tatum: Gerüchteküche brodelt weiter

Zoe Kravitz & Channing Tatum: Gerüchteküche brodelt weiter

28.08.2021 08:43 Uhr

Zoe Kravitz ist neusten Berichten zufolge offenbar wirklich mit Channing Tatum zusammen.

Die 32-jährige Schauspielerin hat kürzlich ihre Scheidung von Karl Glusman abgeschlossen und es scheint, dass sie bereits wieder eine neue Liebe gefunden hat.

Zoe Kravitz mit Channing Tatum mehrfach gesichtet

Angeblich hegen sie und „Magic Mike“ -Star Channing Tatum romantische Gefühle füreinander. Ein Insider erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Zoe und Channing sind zusammen. Es begann als Freundschaft und wurde schließlich zu mehr. Das Duo wurde kürzlich in einem Restaurant in New York City gesichtet, wo es sich sehr anhänglich aneinander zeigte.“

Der „Batman“-Star und der 41-jährige Schauspieler lösten Anfang des Monats erstmals Liebesgerüchte aus, als sie auf einer Radtour durch New York City gesichtet wurden, bevor sie später beim gemeinsamen Verlassen eines Supermarktes fotografiert wurden. Und dann wurden beide kürtzich wieder beim gemeinsamen Kaffee-Date in New York gesichtet.

Hochzeit in Paris

Zoe Kravitz hat Anfang dieser Woche ihre Scheidung von Karl abgeschlossen, nachdem ein New Yorker Richter am Montag (23. August) die Scheidung des Paares unterzeichnet hatte. Die „Big Little Lies“-Schauspielerin und Karl kamen 2016 zusammen und verlobten sich 2018, bevor sie im Juni 2019 im Haus ihres berühmten Vaters, Rockstar Lenny Kravitz, in Paris den Bund fürs Leben schlossen.

Nur wenige Monate bevor der ‚Batman‘-Star die Scheidung von Karl einreichte, hatte das Paar seinen einjährigen Hochzeitstag via Instagram gefeiert. Für Channing markiert die Romanze seine erste öffentliche Beziehung, seit er sich von der Sängerin Jessie J getrennt hat, mit der er seit 2018 immer mal wieder zusammen war, bevor sich das Paar Ende letzten Jahres trennte. (Bang/KT)