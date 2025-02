Stars Zoë Kravitz: Ex Channing Tatum liegt ihr noch immer am Herzen

Zoe Kravitz and Channing Tatum - Getty - 2024 - Blink Twice premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin und Regisseurin findet nur positive Worte über ihren Ex-Verlobten.

Zoë Kravitz betont, dass ihr Channing Tatum nach wie vor wichtig ist.

Die Schauspielerin arbeitete mit dem ‚Magic Mike‘-Star für ihr Regiedebüt ‚Blink Twice‘ zusammen. 2024 trennte sich das Hollywood-Paar nach drei Jahren Beziehung. Laut Zoë hat das Beziehungsaus nichts an ihren Gefühlen für den Film geändert.

Im Interview mit ‚Elle‘ verrät die ‚The Batman‘-Darstellerin, die sich 2023 mit Channing verlobte: „Ich liebe diese Sache, die wir zusammen gemacht haben, und er liegt mir sehr am Herzen. Selbst wenn du sagst, wie großartig seine Leistung ist, wärmt es mir das Herz, das zu hören, und ich bin so glücklich, dass das alles passiert ist. Ich bin einfach so dankbar, dass wir diese Reise zusammen machen konnten.“

Zoë findet es auch toll, dass die Öffentlichkeit jetzt „andere Seiten“ von Channing als Schauspieler sieht. Die Tochter von Lenny Kravitz und Lisa Bonet erklärt: „Er hat noch so viel vor sich, und ich glaube, er ist an einem Punkt, an dem er sich als Schauspieler wirklich sicher fühlt und die Leute andere Seiten von ihm sehen. Er hat eine Menge zu bieten, und ich freue mich darauf, dass die Leute das weiterhin sehen können.“

Die 36-Jährige hat derzeit weitere Projekte in Arbeit und betont, dass sie keine Angst vor dem Scheitern hat. „Meine Gefühle werden nicht verletzt, wenn die Idee nicht ankommt oder nicht funktioniert“, erzählt sie. „Ich mag es, dass ich mich selbstbewusst genug fühle, um mit einer Idee auf die Nase zu fallen. Ich denke, darum geht es in der Kunst. Es gibt einen Unterschied zwischen Übermut und dem Vertrauen, dass man weiß, was man tut.“