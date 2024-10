Verlobung mit Channing Tatum gelöst Zoë Kravitz, Lenny Kravitz und Lisa Bonet: Kein Glück in der Liebe?

Zoë Kravitz mit ihrem Vater Lenny Kravitz und ihrer Mutter Lisa Bonet im Jahr 2016 bei einem Event von Saint Laurent in Hollywood. (the/spot)

SpotOn News | 30.10.2024, 15:45 Uhr

Bei Zoë Kravitz und ihrem Verlobten Channing Tatum soll nach drei Jahren alles aus sein. Die Nachricht kommt überraschend, doch es lässt sich auch ein Muster erahnen: Auch ihre Eltern Lenny Kravitz und Lisa Bonet sorgten in der Vergangenheit oft mit plötzlichen Trennungen für Schlagzeilen.

Aus und vorbei? Channing Tatum (44) und Zoë Kravitz (35) sollen sich nach drei gemeinsamen Jahren trotz ihrer Verlobung getrennt haben. Die Nachricht vom Liebes-Aus des scheinbaren Hollywood-Traumpaares kommt ziemlich überraschend.

Innerhalb ihrer Familie ist die 35-jährige Schauspielerin und Regisseurin allerdings nicht allein mit ihrem Liebes-Unglück. Auch ihre Eltern Lenny Kravitz (60) und Lisa Bonet (56) scheinen dauerhaft kein Glück mit ihren Partnerschaften zu haben.

Warum haben sich Channing Tatum und Zoë Kravitz getrennt?

Über die Hintergründe zur plötzlichen Trennung ist aktuell wenig bis gar nichts bekannt. Offenbar war aber die gemeinsame Hochzeitsplanung alles andere als ein Zuckerschlecken, wie die Tochter von Rockmusiker Lenny Kravitz im August in einem Interview andeutete.

Vom US-Magazin "People" wurde sie danach gefragt, ob es schwieriger sei, einen Film zu drehen oder eine Hochzeit zu planen. Ihre Antwort lautete vor wenigen Monaten: "Für die meisten Leute ist es wahrscheinlich ein Film, aber ich gehe an alles mit der gleichen Psychose und Intensität heran. Ich würde also sagen, es ist gleichwertig."

In ihrem Regiedebüt "Blink Twice" ist Channing Tatum in einer der Hauptrollen zu sehen. Er erklärte "People" in Bezug auf die Dreharbeiten: "Es war so schwierig, diesen Film zu machen. Vielleicht einer der schwierigsten Filme, an denen ich gearbeitet habe… aus vielen verschiedenen Gründen." Er betonte in diesem Gespräch aber auch, dass die gemeinsame Arbeit ihre Verbindung als Paar gestärkt habe.

Kravitz und Tatum waren seit 2021 ein Paar. US-Medienberichten zufolge verlobten sie sich Ende des Jahres 2023. Im Rahmen der Premiere von "Blink Twice" gaben die beiden erst Anfang August dieses Jahres ihr gemeinsames öffentliches Red-Carpet-Debüt als Paar.

Sowohl Zoë Kravitz als auch Channing Tatum haben bereits eine Ehe hinter sich. Tatum war von 2009 bis 2019 mit Schauspielerin Jenna Dewan (43) verheiratet, mit der er auch Tochter Everly (10) hat. Zoë Kravitz war von 2019 bis 2021 in einer Ehe mit dem Schauspieler Karl Glusman (36).

Auch die Ehe ihrer Eltern zerbrach

Zoë Kravitz ist ein Scheidungskind. 1993 ließen sich ihre Eltern Lenny Kravitz und Lisa Bonet scheiden. Der Rockstar und die Schauspielerin waren rund sechs Jahre lang verheiratet gewesen.

Danach machte vor allem Lenny Kravitz mit zahlreichen Beziehungen zu anderen prominenten Damen Schlagzeilen – unter anderem wurde er mit Nicole Kidman (57), Adriana Lima (43) und Kylie Minogue (56) in Verbindung gebracht.

Lenny Kravitz wartet seit neun Jahren auf die wahre Liebe

Nach einer Phase als "Frauenheld" – wie er sich 2008 in einem Interview mit "CBS Sunday Mornings" selbst bezeichnete, folgte allerdings ein radikaler Wandel. Kravitz traf die Entscheidung enthaltsam zu leben, bis er die richtige Frau gefunden habe. "Das ist ein Gelübde, das ich drei Jahre zuvor gemacht habe", so Kravitz damals.

Im Mai 2024 sprach er erneut über sein Liebesleben. Der britischen Tageszeitung "The Guardian" verriet Kravitz, dass er bereits seit neun Jahren auf die wahre Liebe warte. Er halte weiterhin an seiner Enthaltsamkeit fest, das sei für ihn ein "spirituelles Anliegen", so der 60-Jährige. Ob er derzeit in einer Beziehung ist, ist nicht bekannt.

Zur Feier seines runden Geburtstags erschien er laut "Daily Mail" in Begleitung einer unbekannten Frau. Im Februar hatte er "People" zuvor erklärt, dass er immer noch "Liebe" für seine Ex-Frau Lisa Bonet habe. Sie sei ein Teil seines Lebens, der sein Herz, seine Seele und seinen Geist nie verlassen werde.

Lisa Bonet ist seit Januar wieder geschieden

Lisa Bonet fand nach der Trennung von Lenny Kravitz wieder schneller Zugang zur wahren Liebe. Ab 2005 war sie mit Schauspiel-Kollege Jason Momoa (45) liiert. Ihre Partnerschaft krönten die beiden mit zwei gemeinsamen Kindern, Tochter Lola (17) und Sohn Nakoa-Wolf (15) sowie einem Ehe-Versprechen. Die beiden galten 16 Jahre lang als eines der beständigen Traumpaare Hollywoods und vorbildliche Patchwork-Familie – inklusive Männerfreundschaft zwischen Kravitz und Momoa.

Doch Anfang 2022 schockierten sie die Fans mit ihrer Trennung. Die Scheidung reichte Bonet allerdings erst zwei Jahre später, im Januar 2024, ein. Der Grund wie so oft "unüberbrückbare Differenzen". Die Scheidung ging unspektakulär und einig mit geteiltem Sorgerecht für die Kinder über die Bühne. Während Jason Momoa wieder vergeben sein soll – angeblich an seine Schauspiel-Kollegin Adria Ajona (32) – hört man von Lisa Bonets Beziehungsstatus wenig.