Zoe Kravitz: So romantisch heiratete sie

Zwischen den Feiertagen reflektierte Zoe Kravitz ihr Highlight des Jahres und postete noch nie zuvor gezeigte Fotos von ihrer Hochzeit im Juni.

Am 29. Juni 2019 heiratete Schauspielerin Zoe Kravitz ihren Partner Karl Glusman auf einer Treppe – irgendwo in Paris. Das zeigten zumindest die Fotos, die die „Big Little Lies“ – Schauspielerin auf Instagram zeigte. Auf den Schwarzweiß-Aufnahmen sind die prominenten Gäste der Trauung zu sehen, sowie der intime Moment des ersten Kusses abgebildet.

Auf insgesamt 16 Fotos sind unter anderem Zoe’s Eltern Lenny Kravitz (55) neben Ex-Frau Lisa Bonet und deren Mann Schauspieler Jason Momoa (40) zu sehen. Aber auch Alicia Keys und Childish Gambino und Schauspielfreundinnen Reese Witherspoon und Nicole Kidman wollten sich die Feier nicht entgehen lassen.

Eine Ballerina im Schloss

5,2 Mio. Instagram Fans können die 31-Jährige in ihrem knöchellangem Vintage-Hochzeitskleid von Designer Alexander Wang betrachten. Dabei erscheint Zoe im fülligen Rock und eng anliegendem Mieder wie eine Ballerina, wozu sie auch passend weiße Schuhe mit niedrigem Absatz trägt. Die zusammengebundenen Haare mit weißem Haarband lassen sie fast mädchenhaft erscheinen. Ihr frischgebackener Ehemann und Schauspieler Karl Glusman (31) trug einen dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Fliege, wozu er schwarze Lederschuhe kombinierte.

Angeblich soll die Feier in dem Pariser Anwesen von Papa Lenny Kravitz stattgefunden haben. Die Villa verfügt über acht Schlafzimmer verteilt auf drei Etagen. Das dürfte also genug Platz für alle Gäste gewesen sein. Das Haus wurde im 18. Jahrhundert erbaut und versprüht noch den altmodischen Charme. Für das Brautpaar schien es jedenfalls der perfekte Tag zu sein. Zoe strahlte bis über beide Ohren. Einfach niedlich!

Zoe Kravitz und Karl Glusman lernten sich 2016 kennen. Die Darstellerin hat aber nicht nur Glück in der Liebe, sie wird auch die Rolle der Catwoman im nächsten „Batman“ – Film darstellen, bei der Robert Pattinson die Titelfigur spielen wird.