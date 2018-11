Zoë Kravitz: Was für eine berauschende Christmas-Werbung!

Dienstag, 20. November 2018 16:55 Uhr

Zoë Kravitz modelt für die neue Weihnachtskampagne von Tiffany & Co. Die 29-jährige Schauspielerin hat sich einen lukrativen Job geangelt: Sie wurde für die jährliche Werbekampagne des Luxus-Juweliers gecastet, in der unter anderem auch die Supermodels Naomi Campbell, Naomi, Xiao Wen Ju und Maye Musk zu sehen sind.

Dieses Jahr steht alles ganz unter dem Motto magische Träume – daher auch der Kampagnen-Name ‚Dreamland Holiday‘. In einem Statement verrät der Künstlerische Leiter Reed Krakoff die Hintergründe zum neuen Kurzfilm: „Die Weihnachtssaison ist eine Jahreszeit, in der wir mehr denn je zum Träumen inspiriert werden. Unsere Tiffany-Künstler arbeiten, um Magie und Schönheit in jedem Teil zu kreieren. Wir haben diesen Film gemacht, um ihre Kunstfertigkeit ins Leben zu bringen und den Geist der Tiffany-Ferien einzufangen, in denen alles möglich ist.“

Ein Traum wird wahr

Die ‚Big Little Liars‘-Darstellerin selbst outete sich gegenüber dem amerikanischen ‚Elle‘-Magazin als großer Fan der Marke. Schon als Teenager habe sie ein Tiffany-Bettelarmband getragen, weil es „ein großes Ding“ gewesen sei. Ihr Vater Lenny Kravitz habe ihr das Schmuckstück gekauft, weil es „jeder andere an der Schule hatte“. Mit ‚Dreamland Holiday‘ wird also sprichwörtlich ein Traum für Zoë wahr.