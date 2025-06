Film Zoe Saldana aß grüne Äpfel zur Vorbereitung auf Sprechrolle in ‚Elio‘

Zoe Saldana attends the World Premiere of Disney and Pixar's Elio - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2025, 17:00 Uhr

Zoe Saldana aß viele grüne Äpfel, bevor sie ihre Stimme einem Charakter in ‚Elio‘ lieh.

Die 47-jährige Schauspielerin spricht in dem neuen Disney-Pixar-Animationsfilm die Figur Olga Solis und ihre Vorbereitung auf den Part war ganz besonderer Natur. Sie erklärte, dass sie gezielt Obst gegessen habe, um ihre Stimme vor den Aufnahmen zu schonen.

„Das ist definitiv nicht der erste Animationsfilm, den ich eingesprochen habe, und ich habe das Gefühl, dass ich mittlerweile besser verstehe, was meine Stimme braucht“, sagte Zoe jetzt im Gespräch mit ‚Collider‘. Und was ihre Stimme brauche, sei Ruhe am Tag vor der Aufnahme und viele grüne Äpfel am Aufnahmetag, weil sie „etwas mit deinem Gaumen machen“. Zoe fügte hinzu: „Sie machen deine Geschmacksknospen irgendwie weicher, sodass du keinen zähflüssigen Klang erzeugst – was in der Sprecherkabine sehr laut sein kann.“

Der Oscar-Gewinnerin war es außerdem wichtig, die lauteren Szenen erst am Ende aufzunehmen, um ihre Stimme für emotionale Szenen zu schonen. Saldana sagte: „Ich bitte immer darum, dass alle Schreiszene oder lauten Dialoge zuletzt aufgenommen werden – so kann man vorher die normalen Dialoge und emotionalen Szenen einsprechen und erst danach die lauten Sachen.“

Die ‚Emilia Perez‘-Darstellerin verriet, dass sie viele ihrer eigenen Eigenschaften in die Figur Olga eingebracht habe – und dass sie die „natürliche Leidenschaft“ liebe, mit der Animationsfilme gemacht werden, weil der Produktionsprozess so lang und intensiv sei. Sie erklärte: „Bei diesem Projekt kam ich dazu, als schon viele Bausteine vorhanden waren – aber es gab noch genug Raum für Feinheiten und Improvisation. Ich konnte also viel von mir selbst in Olga einfließen lassen, um sie wirklich authentisch wirken zu lassen, und das liebe ich.“