Film Zoe Saldana: Entschuldigung an die mexikanische Gemeinschaft nach Oscar-Gewinn für ‚Emilia Perez‘

Zoe Saldana - Academy Awards 2025 - Winner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2025, 09:00 Uhr

Zoe Saldana hat sich bei der mexikanischen Gemeinschaft entschuldigt, nachdem sie für ihren umstrittenen Film ‚Emilia Perez‘ einen Oscar gewann.

Die ‚Avatar‘-Schauspielerin erhielt am Sonntag (2. März) bei den Academy Awards 2025 den Award als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in dem Film, der aufgrund des Tweet-Skandals von ihrem Co-Star Karla Sofia Gascon Kontroversen auslöste.

Und nach ihrem großen Gewinn nutzte Zoe die Gelegenheit, sich bei so „vielen Mexikanern“ zu entschuldigen, die sich durch die Darstellung des Landes in dem Film beleidigt gefühlt hatten. Nachdem Zoe ihren Preis entgegengenommen hatte, erzählte die Darstellerin im Presseraum gegenüber den Reportern: „Es tut mir sehr, sehr leid, dass Sie und so viele Mexikaner sich beleidigt fühlten. Das war nie unsere Absicht.“ Saldana betonte auch, dass das Projekt kein Film über ein Land, sondern über vier Frauen sei: „Wir haben einen Film über ein Land gedreht. Wir haben einen Film über vier Frauen gedreht.“ Der Preis ist Zoes erster Oscar-Gewinn und die Prominente brach in Tränen aus, als sie die Trophäe bei dem glamourösen Event in Los Angeles entgegennahm.