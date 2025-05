Stars Zoe Saldana erlaubt ihren Zwillingen kein Handy

Screen Actors Guild Awards 2025 - Zoe Saldana - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin hat nicht vor, ihren Söhnen in nächster Zeit ein Smartphone zu schenken.

Zoe Saldana will ihren Zwillingen kein Smartphone kaufen.

Die Hollywood-Darstellerin ist Mutter der zehnjährigen Twins Cy und Bowie. Außerdem hat sie den achtjährigen Zen mit ihrem Ehemann Marco Perego. Zoe gesteht, dass die älteren Jungs sie ständig mit ihrem Wunsch nach einem Handy nerven. Dem wolle sie aber nicht nachgeben.

Im Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte sie: „Das Thema Handy beschäftigt die Zehnjährigen gerade sehr. Und wir wiederholen immer wieder die große Ansprache: ‚Ihr werdet irgendwann eins bekommen, aber im Moment können wir euch alles bieten, was ihr von einem Handy brauchen würdet.'“

Die Schauspielerin fügte hinzu: „Meine Kinder befinden sich gerade in einer Phase, in der sie natürlich darüber sprechen, aber wenn wir ihnen das Handy dann geben, schauen sie sich nur ihre Baby-Fotos an.“

Zoe gab zu, dass sie selbst nicht sehr technikaffin sei und sich nur dafür interessiere, ob das Handy eine gute Kamera habe. „Mein Mann kennt sich viel besser mit Technik aus als ich und meine Schwester auch … Ehrlich gesagt bin ich langweilig!“, räumte sie ein.

Kürzlich hatte die ‚Avatar‘-Darstellerin darüber gesprochen, froh zu sein, dass sie nach der Award-Saison in Hollywood wieder mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen kann. Für ihre Rolle in ‚Emilia Pérez‘ gewann sie dieses Jahr einen Oscar als beste Nebendarstellerin. „Ich möchte meine Kinder zur Schule bringen und wieder abholen. Ich möchte, dass sie dieses Schuljahr mit ihrer Mama an ihrer Seite beenden“, erklärte sie gegenüber ‚E! News‘.