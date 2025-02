Stars Zoe Saldana: Screen Actors Guild (SAG) Award für ihre Performance in ‚Emilia Perez‘

Screen Actors Guild Awards 2025 - Zoe Saldana - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2025, 11:00 Uhr

Zoe Saldana hat die Bedeutung des „Rechts der Menschen, zu sein, wer sie sind“ betont, als sie am Sonntag (23. Februar) ihren Screen Actors Guild (SAG) Award entgegennahm.

Die 47-jährige Schauspielerin erhielt den Award für die beste Leistung einer Schauspielerin in einer Nebenrolle für ihre Rolle in ‚Emilia Perez‘.

Und nachdem Saldana den anderen Nominierten Monica Barbaro (‚A Complete Unknown‘), Jamie Lee Curtis (‚The Last Showgirl‘), Danielle Deadwyler (‚The Piano Lesson‘) und Ariana Grande (‚Wicked‘) Tribut gezollt hatte, verkündete sie, dass sie „so dankbar“ dafür sei, die Unterstützung der Schauspielergewerkschaft zu haben. Auf der Bühne des Shrine Auditorium in Los Angeles sagte Zoe: „Vielen Dank an SAG-AFTRA. Ich habe meine erste SAG-Karte 1998 bekommen.“ Die Darstellerin sprach darüber, dass es ihre Familie gewesen sei, die ihr die Bedeutung einer Gewerkschaft näherbrachte. Der Star verriet: „Ich bin dankbar, dass meine Mutter, mein Vater und meine Schwestern sich informierten und mir halfen, zu verstehen, was es bedeutet, Teil einer Gewerkschaft zu sein.“ Nachdem die Darstellerin ihrer Familie gedankt hatte, betonte sie, dass die Botschaft des Films „Wahrheit und Liebe“ sei.