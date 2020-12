„Zombie-Angelina“ muss zehn Jahre in den Knast

13.12.2020 21:06 Uhr

Instagram-Star Sahar Tabar, soll 10 Jahre in den arabischen Mullah-Knast! Gruselige Bekanntheit erlangte die junge Frau mit ihrer Verwandlung in eine zombieartige Horrorversion von Angelina Jolie.

Ganze 50 Mal soll sie sich unters Messer gelegt haben und das Ergebnis war erschreckend. Ihre 486.000 Follower in den sozialen Netzwerken liebten die 19-Jährige für Fotos auf ihrem Account (der wurde übrigens inzwischen gelöscht). Dahinter steckte jedoch nur ein Scherz.

In Wirklichkeit hat Tabar tatsächlich nur mit Photoshop und wahnsinnig raffinierten Schmink-Tricks gearbeitet – doch eben das ist im Iran streng verboten. Sie sei damit ein schlechtes Vorbild in dem streng muslimischen Land, Teile der Bevölkerung hätten sich angeblich massiv gegen die Influencerin ausgesprochen und sich über deren Social Media-Verhalten beschwert.

I call on Angelina Jolie to help an Iranian 19-year-old girl who received 10 years prison sentence for using makeup & Photoshop to turn herself into Angelina.

Islamic Republic has a history of tormenting women. We need to be united against this gender apartheid pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76

— Masih Alinejad ?? (@AlinejadMasih) December 11, 2020