Zoo Berlin: Gorilla-Dame erwartet Nachwuchs!

View this post on Instagram

Seit dieser Woche dürfen sich unsere Sumatra-Orang-Utans über ein neues Klettergerüst freuen. Zuerst nahm Mano das Holzgestell genau unter die Lupe, bevor sich auch sein Sohn Bulan kopfüber hängend einen ersten Eindruck verschaffte. Wir sind uns sicher, bald wird dort ordentlich geklettert, abgehangen und gedöst. Our Sumantran orangutans are happy about a new climbing frame. First Mano took a close look, before his son Bulan also got a first impression. We are sure that soon there will be a lot of climbing, hanging and dozing. #sumatraorangutan #sumatranorangutan #orangutan #orangutans #menschenaffen #apes #vomaussterbenbedroht #criticallyendangered #zooberlin #berlin #berlinzoo #germany