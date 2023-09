Stars Zooey Deschanel: Erste Hochzeitsdetails bekannt

Zooey Deschanel and Jonathan Scott - NOV 2021 - GETTY - Baby2Baby 10 Year Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2023, 10:00 Uhr

Die Schauspielerin will ihrem Verlobten offenbar in ihrem Zuhause in Los Angeles das Jawort geben.

Zooey Deschanel und Jonathan Scott planen offenbar, in ihrem Haus in Los Angeles zu heiraten.

Der ‚Property Brothers‘-Moderator machte der Schauspielerin vor kurzem während ihres Familienurlaubs in Schottland einen Heiratsantrag. Einem Insider zufolge wollte er seiner Liebsten die bedeutende Frage im Urlaub stellen, da die Trauung in ihrem kalifornischen Zuhause stattfinden soll.

„Er wollte den Antrag an einem bedeutungsvollen Ort im Ausland machen, weil alles andere in Los Angeles stattfinden wird. Sie werden wahrscheinlich in ihrem Haus heiraten, weil es für sie so besonders ist“, offenbart der Vertraute gegenüber dem ‚Closer‘-Magazin.

Aus der Ehe mit dem Produzenten Jacob Pechenik hat Zooey bereits die Kinder Elsie (8) und Charlie (6). Davor war die ‚New Girl‘-Darstellerin mit dem Death Cab for Cutie-Frontmann Ben Gibbard verheiratet, von dem sie sich 2012 nach drei Jahren Ehe trennte.

Ihren Verlobten lernte die 43-Jährige kennen, als die Stars mit ihren Geschwistern Emily Deschanel und Drew Scott eine Folge von James Cordens ‚Carpool Karaoke‘ drehten. Im darauffolgenden Monat wurden Zooey und Jonathan händchenhaltend gesichtet. Nur eine Woche davor hatte die Schauspielerin bekannt gegeben, dass sie sich von ihrem Ex-Mann Jacob getrennt hatte.