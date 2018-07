Zu dünn? Sorge um Kim Kardashian

Montag, 30. Juli 2018 10:05 Uhr

Kim Kardashian Wests Schwestern machen sich Sorgen um ihre Gesundheit. Die ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Darstellerin arbeitet seit Anfang dieses Jahres mit einem Personaltrainer zusammen, um ihr Traumgewicht zu erreichen.

Dabei scheint der Reality-Star schon das ein oder andere Kilo verloren zu haben, was auch ihren Schwestern nicht entgangen ist. Die machen sich nun sogar Sorgen um die dreifache Mutter, weil sie langsam aber sicher zu dünn wäre. In ihrer Instagram-Story hört man Kim ihre Schwester Kendall fragen, was los sei, woraufhin diese antwortet: „Ich mache mir wirklich Sorgen. Ich denke nicht, dass du isst. Du bist so dünn.“

Und auch Khloe bekundet ihre Ängste: „Ich habe nie einen Menschen gesehen, der so gut aussieht wie du. Du bist eine wandelnde [Fotoshop]-Puppe. Ich habe noch nie eine dünnere Person gesehen als Mrs. West. Naja, doch Kendall, aber das ist das natürliche Du, es macht viel Arbeit so auszusehen und das ist toll.“

„Ach, ich bin gar nicht so dünn“

Kim nimmt die Sorgen ihrer Schwestern jedoch eher als Kompliment und erwidert: „Ach ihr, ich bin gar nicht so dünn. Ich wiege noch 54 Kilo, aber ich würde sagen, dass ich weniger wiege, wenn ich meine Haar-Extensions herausnehme.“ Und auch Stunden später scheint das Thema in der bekannten Familie immer noch nicht gegessen zu sein – auch wenn die Sorgen weniger erscheinen. Khloe meint: „Du bist jetzt älter und siehst besser aus, als du es mit 18, 21 oder 23 getan hast.“