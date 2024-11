Sie spricht über ihre Autobiografie Zu Gast bei „maybrit illner“ im ZDF: Angela Merkel bald wieder im TV

Angela Merkel (li.) wird am 28. November bei Maybrit Illner in der gleichnamigen ZDF-Talkshow zu Gast sein. (the/spot)

SpotOn News | 22.11.2024, 15:34 Uhr

Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel kehrt nächste Woche für ein Interview ins Fernsehen zurück. Im ZDF wird sie mit Moderatorin Maybrit Illner über ihr kommendes Buch "Freiheit" sprechen.

Bald wird Angela Merkel (70) wieder live im Fernsehen zu sehen sein: Wie das ZDF am Freitag (22. November) bekannt gab, besucht die ehemalige Bundeskanzlerin am 28. November die Talkshow von Maybrit Illner (59). Im Gespräch mit der Moderatorin wird sie auf ihre 16-jährige Amtszeit und ihre Lebensgeschichte eingehen.

Anlass des Fernsehauftritts ist die Veröffentlichung von Merkels Memoiren "Freiheit". Die Autobiografie der Politikerin erscheint zwei Tage vorher am 26. November. Die Talkshow "maybrit illner" zum Thema "Wie gut haben Sie regiert, Frau Merkel?" wird ab 22:15 Uhr im ZDF gezeigt. Außerdem wird die Sendung bereits ab 21 Uhr im Livestream in der ZDFmediathek und auf ZDFheute.de gezeigt.

Video News

Darum veröffentlicht Merkel nun ihre Autobiografie

Knapp eine Woche vor dem TV-Auftritt sagte Merkel am Freitag (22. November) in einem Interview mit dem Magazin "Spiegel": "Ich bin jetzt 70 Jahre alt, 35 Jahre im Osten, 35 Jahre in der Politik, scheinbar zwei Leben, in Wahrheit aber ein Leben, und die zweite Hälfte ist ohne die erste nicht zu verstehen."

Bei dem gemeinsam mit ihrer langjährigen politischen Beraterin Beate Baumann (61) verfassten Werk wollten sie "unbedingt zwei Bände vermeiden, sonst hätten die einen nur die DDR-Zeit gelesen und andere nur die politische Zeit". Das Buch hätten die beiden "nicht allein für Historiker geschrieben. Der Anspruch ist, um historische Fakten herum Politik so zu erzählen, dass es auch ein normaler Mensch versteht."

In der Ankündigung zu Merkels Memoiren "Freiheit" heißt es: "Persönlich wie nie zuvor erzählt sie von ihrer Kindheit, Jugend und ihrem Studium in der DDR und dem dramatischen Jahr 1989, in dem die Mauer fiel und ihr politisches Leben begann." Angela Merkel selbst sagt unter anderem über ihr Buch: "Freiheit ist für mich, nicht aufzuhören zu lernen, nicht stehen bleiben zu müssen, sondern weitergehen zu dürfen, auch nach dem Ausscheiden aus der Politik."

Am 2. Dezember 2021 verabschiedete die Bundeswehr Angela Merkel mit einem Großen Zapfenstreich nach 16 Jahren aus dem Kanzleramt. Die promovierte Physikerin zog 2005 als erste Frau ins Kanzleramt ein.