Bedeutende Änderung Zukunft von James Bond: Amazon übernimmt kreative Kontrolle

Drei Bond-Darsteller in einem Bild: Über den nächsten 007 entscheidet die Firma von Jeff Bezos. (lau/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 16:21 Uhr

Amazon hat die kreative Kontrolle über das James-Bond-Franchise übernommen. Die bisherigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson übergeben das Zepter.

Bedeutende Änderung hinter den Kulissen. Die langjährigen Produzenten der James-Bond-Reihe, Barbara Broccoli (64) und Michael G. Wilson (83), haben die kreative Kontrolle über das Agenten-Franchise abgegeben. Das meldet das US-Branchenmagazin "Variety". Künftig gibt somit der Versandriese Amazon über seine Amazon MGM Studios die künstlerische Richtung neuer 007-Filme vor.

Video News

Langes Warten auf Neuigkeiten zu James Bond

Seit Daniel Craigs (56) Abschiedsvorstellung als 007 in "Keine Zeit zu sterben" 2021 warteten Fans der Filmreihe begierig auf Neuigkeiten. Wer wird der nächste Bond-Darsteller? Und wann darf mit einem weiteren Eintrag in der ikonischen Filmserie gerechnet werden? Immer wieder kursierten in der Presse Namen wie etwa der von "Nosferatu"-Star Aaron Taylor-Johnson (34) oder dem aus "Saltburn" bekannten Jacob Elordi (27) für Craigs Nachfolge. Doch eine offizielle Ankündigung des neuen Darstellers erfolgte nie.

Amazon entscheidet nun über den nächsten 007

Die Halbgeschwister Broccoli und Wilson prägten die Bond-Reihe seit Mitte der 1990er Jahre, als Produzentenlegende Albert R. Broccoli (1909-1996) ein Jahr vor seinem Tod seiner Tochter und deren Halbbruder die kreative Kontrolle über das Franchise übergab. Nun wollen sich der mittlerweile 83-jährige Wilson und seine Produktionspartnerin anderen Projekten zuwenden.

Die Neuausrichtung der Bond-Reihe und Suche nach dem oder der nächsten 007 fällt hingegen an die Amazon MGM Studios. "Wir fühlen uns geehrt, dieses geschätzte Erbe fortzuführen, und freuen uns darauf, die nächste Phase des legendären 007 für das Publikum auf der ganzen Welt einzuleiten", erklärte Mike Hopkins, der Leiter von Prime Video und der Amazon MGM Studios, gegenüber "Variety".

Amazon hatte im Jahr 2022 den MGM-Katalog erworben. Das beinhaltete auch die Vertriebsrechte aller James-Bond-Filme von Eon Productions.