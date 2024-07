Das mag die Ex-Kanzlerin gar nicht Zum 70. Geburtstag: So tickt Angela Merkel privat

Angela Merkel feiert am 17. Juli ihren 70. Geburtstag. (hub/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 06:31 Uhr

Angela Merkel feiert ihren 70. Geburtstag. Über ihr Privatleben hat die ehemalige Bundeskanzlerin im Laufe der Jahre nicht allzu viel verraten. Ein paar Geheimnisse hat sie aber doch ausgeplaudert.

Angela Merkel (70) feiert am Mittwoch einen runden Geburtstag. Die CDU-Politikerin, die von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin war, wird 70 Jahre alt. Die promovierte Physikerin, die als erste Frau ins Kanzleramt einzog, kam am 17. Juli 1954 zur Welt und brachte es im Laufe der Zeit zur "mächtigsten Frau der Welt" ("Forbes").

Passend zu ihrem runden Ehrentag hat sie ihre Autobiografie "Freiheit" für den 26. November angekündigt. Darin wird Merkel sicher einige private Anekdoten ausplaudern. Allzu viel hat sie über ihr Leben abseits des Politikbetriebs bisher nicht gesprochen, einige Details sind im Laufe der Jahre aber doch durchgesickert.

Kulinarische Vorlieben

Merkel soll während ihrer Zeit im Kanzleramt beispielsweise gerne Döner gegessen haben. Ohne Soße, mit Fleisch, Salat, Zwiebeln, Tomaten, Weiß- und Rotkraut, wie der Chef eines inzwischen geschlossenen Cafés einmal der "Berliner Zeitung" verraten hat.

Das Lieblingsessen der ehemaligen Kanzlerin soll allerdings Kartoffelsuppe sein. Dem Magazin "Bunte" verriet Merkel im Sommer 2017 ihr persönliches Rezept. Wichtig sei vor allem, die Kartoffeln mit einem Stampfer zu zerstampfen – und nicht mit einer Püriermaschine. "So bleiben in der Konsistenz noch immer kleine Stückchen übrig." Auch was ihr gar nicht schmeckt, hat Merkel einmal verraten: mongolische Stutenmilch. Dem Kinder-Nachrichtenmagazin "Dein Spiegel" erzählte sie: "In der Mongolei wurde mir Stutenmilch angeboten. Damit habe ich mich schwergetan." Der Grund: "Ich trinke schon in Deutschland nicht gerne Milch, wahrscheinlich habe ich als Kind zu viel davon getrunken."

So entstand die Merkel-Raute

Während ihrer Kanzlerschaft galten die zu einer Raute geformten Hände von Merkel als ihr Markenzeichen. Viel dahinter steckte offenbar anfangs nicht. Bei einem öffentlichen Auftritt erklärte sie: "Es war immer die Frage, wohin mit den Armen. Und daraus ist das entstanden. Es zeigt eine gewisse Liebe zur Symmetrie", scherzte die Physikerin.

Angela Merkel und der Kirsch-Whisky

Tote-Hosen-Sänger Campino (62) hat Merkel im Jahr 1994 in einem "Spiegel"-Gespräch gefragt, ob sie schon mal richtig betrunken war. Sie antwortete: "Ich bin einmal aus einem Boot gekippt." Sie habe zu viel Kirsch-Whisky auf der Abi-Feier erwischt. Damals war sie 18 Jahre alt.

Merkel war Raucherin

Angela Merkel war in den 1990er Jahren Raucherin. "Bunte" erzählte sie vor Jahren einmal: "Ich habe jeden Tag eine Packung Zigaretten geraucht." Bei einer starken Erkältung habe sie es sich dann jedoch wieder abgewöhnt. Mit Alkohol und Zigaretten kam sie sicher auch in Berührung, als sie während ihres Studiums als Bardame arbeitete. "Das brachte pro verkauftes Glas dreißig Pfennig Verdienst", erzählte sie dem Autor Wolfgang Stock (65, "Angela Merkel") für eine Biografie.

Diese Hollywood-Stars traf Merkel

Zu Merkels Lieblingsschauspielern soll Robert Redford (87) gehören, der Star aus "Jenseits von Afrika", ein Film, den die ehemalige Kanzlerin mehrfach gesehen haben soll. Auch getroffen haben sich beide bereits, 2017 war der Schauspieler zu Gast im Kanzleramt. Merkel kam auch schon mit Richard Gere (74), Amal (46) und George Clooney (63), Steven Spielberg (77) und Tom Hanks (68) sowie Musikstar Bono (64) zu Gesprächen zusammen.

Merkels Ehemänner

Seit 1998 ist die ehemalige Politikerin mit dem Professor für Physikalische und Theoretische Chemie Joachim Sauer (75) verheiratet. Von 1977 bis 1982 führte sie zuvor mit dem Dresdener Physiker Ulrich Merkel (71) ihre erste Ehe. Den Namen behielt sie, ihr Mädchenname lautet Angela Dorothea Kasner.

Angela Merkel und Joachim Sauer haben sich 1984 an der Akademie der Wissenschaften in Berlin-Adlershof kennengelernt. Im Magazin "Bunte" hat Merkel einmal kurz über ihre Ehe gesprochen: Sie sei für das Frühstück zuständig, er schalte meist die Waschmaschine an, aber: "Ich bin keine Hausfrau. Und er ist kein Hausmann."

Merkel liebt die Gartenarbeit und Wagner

In ihrem Wochenendhaus in der Uckermark geht Merkel offenbar gerne der Gartenarbeit nach und pflanzt Gemüse und Erdbeeren. Die ehemalige Bundeskanzlerin ist außerdem auch Patin einer eigenen Pflanze. Diese Ehre wurde ihr in Singapur zuteil, wo eine Orchidee Dendrobium Angela Merkel heißt.

Eine weitere große Leidenschaft von Angela Merkel ist die Musik: Sie gilt als großer Wagner-Fan und besucht gemeinsam mit ihrem Mann Joachim Sauer regelmäßig die Bayreuther Festspiele. Dieses Jahr soll sie jedoch keinen Besuch planen, wie Medien zuletzt berichteten. Nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft sagte sie zudem im Gespräch mit dem "Spiegel"-Journalisten Alexander Osang, dass sie nun dicke Wälzer lese und sich Hörbüchern widme.

Und sie hat ihr eigenes Buch geschrieben. "In ihren gemeinsam mit ihrer langjährigen politischen Beraterin Beate Baumann verfassten Erinnerungen schaut sie zurück auf ihr Leben in zwei deutschen Staaten – 35 Jahre in der DDR, 35 Jahre im wiedervereinigten Deutschland", hieß es in der Ankündigung zu Merkels Memoiren "Freiheit". Im November gibt es darin dann wohl mehr Einblicke in die Person Angela Merkel.