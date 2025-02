Weitere Jubiläumsformate Zum 75. ARD-Jubiläum: Show mit Kai Pflaume angekündigt

Kai Pflaume präsentiert "75 Jahre ARD - Die große Jubiläumsshow". (jom/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 18:30 Uhr

Im Frühjahr wird Kai Pflaume "75 Jahre ARD - Die große Jubiläumsshow" präsentieren. Die Sendung wird mit zahlreichen Promigästen auf die größten TV-Momente in der ARD zurückblicken.

Kai Pflaume (57) wird eine ARD-Show zu einem besonderen Jubiläum moderieren. Der "Wer weiß denn sowas?"- und "Klein gegen Groß"-Moderator wird im April der Gastgeber von "75 Jahre ARD – Die große Jubiläumsshow" sein.

Video News

Die Sendung wird am 5. April um 20:15 Uhr im Ersten mit 75 Gästen ausgestrahlt. Mit dabei sein werden etwa Barbara Schöneberger (50), Günther Jauch (68), Ingo Zamperoni (50), Iris Berben (74), Dieter Hallervorden (89) oder Jürgen von der Lippe (76). In der Show soll laut Ankündigung die "größten TV-Momente aus einem Dreivierteljahrhundert ARD-Geschichte" in den Mittelpunkt gestellt werden. Zu den besprochenen Formaten gehören etwa die "Tagesschau" oder der "Tatort", dabei konnte das TV-Publikum über die größten Momente online abstimmen.

Doku und Spielshow

Die ARD, die 1950 als Rundfunkverbund gegründet wurde, hat weitere Specials im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten angekündigt. So wird etwa die Dokumentation "75 Jahre. Fürs Erste! Die ARD-Story mit Susanne Daubner" gezeigt (31. März 2025, 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek). Zudem wird es die Spielshow "Let's play ARD" geben (4. April in der ARD Mediathek, 5. April um 23:55 Uhr im Ersten). Gastgeberin Carolin Kebekus (44) und einige Stargäste müssen unter der Moderation von Esther Sedlaczek (39) ihr Wissen um die ARD-Geschichte beweisen.

"Seit 75 Jahren prägt die ARD das Mediengeschehen in Deutschland und steht für unabhängigen Journalismus, regionale Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt", gab ARD-Vorsitzender Florian Hager (48) in einem Statement zum Jubiläum an. In einer Zeit, in der die Gesellschaft zunehmend gespalten scheint, sei der Auftrag klar: "Durch unser Programm müssen wir Brücken bauen, Perspektiven erweitern und den Dialog fördern. 75 Jahre ARD sind ein Meilenstein, aber vor allem ein Auftrag, die Medienlandschaft in eine Zukunft zu führen, die verbindet, nicht trennt."