Neues Album und TV-Termine Zum 90. Geburtstag: Rührende Erinnerung an Udo Jürgens

Zum 90. Geburtstag erscheint am 27. September 2024 das Album "udo 90" mit 90 Singles von Udo Jürgens. (ae/spot)

SpotOn News | 20.09.2024, 12:01 Uhr

2024 ist ein Udo-Jürgens-Jahr: Der Sänger wäre 90 Jahre alt geworden, und im Dezember jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal. Gründe genug, um den Weltstar ausgiebig zu würdigen. So erscheint am 20. September ein bisher unveröffentlichter Song, es folgen ein Album und einige TV-Sendungen.

Der legendäre Sänger Udo Jürgens (1934-2014) hätte am 30. September 2024 seinen 90. Geburtstag gefeiert. Drei Tage zuvor erscheint das Album "udo 90" mit 90 Singles, die der Österreicher zwischen 1956 und 2014 im deutschsprachigen Raum veröffentlicht hatte. Besonderer Clou ist ein Zusatztrack: ein bislang unveröffentlichter Song, den die Jürgens-Kinder Jenny (57) und John (60) in seinem Nachlass entdeckten. "Als ich fortging" heißt das Lied, das vorab bereits am 20. September erscheint und auch ein Video erhalten hat.

Video News

Udo Jürgens hat "Als ich fortging" komponiert und gesungen

Das Lied sei von dem Entertainer selbst komponiert, eingespielt und eingesungen worden, teilte Sony Music Germany in einer Pressemitteilung mit. Curt Cress (72), der schon bei Jürgens' Klassiker "Ich war noch niemals in New York" Schlagzeug spielte, habe den gefundenen "Rough-Mix" nun frisch arrangiert und produziert. "Diese Musik für ihn zu produzieren, war in manchen Momenten unheimlich und immer wieder ein Gefühlskarussell", wird Cress zitiert.

"Als ich fortging" wird als Bonuslied auf allen drei Varianten von "udo 90" erscheinen. Das Album wird als CD-Box mit 90 Singles, als Doppel-CD mit einer Auswahl von 42 Stücken und als Doppel-LP mit 23 Singles erhältlich sein.

Film, Show und Doku zu Ehren des Entertainers

Aber nicht nur auf den bislang unveröffentlichten Song dürfen sich Udo-Jürgens-Fans zu seinem 90. Geburtstag freuen: Auch im TV wird dem Sänger von Hits wie "Griechischer Wein", "Aber bitte mit Sahne" und "Mit 66 Jahren" gedacht. Vor dem runden Ehrentag widmet der WDR Udo Jürgens einen ganzen Abend: Am Samstag, 28. September, strahlt der Sender ab 20:15 Uhr den Film "Merci, Udo – Songs für die Ewigkeit" aus. Im Anschluss folgt ab 21:45 Uhr die Sendung "Aber bitte mit Sahne – Legendäre Hits von Udo".

Die ARD wird ihn zudem Ende Dezember noch einmal mit einer großen Musikshow zur Primetime würdigen. In der Show "Udo Jürgens Forever. Die Show zu seinem 90. Geburtstag", moderiert von Michelle Hunziker (47) und Sasha (52), geht das Publikum auf Zeitreise durch das Leben des Entertainers, dessen Todestag sich kurz vor Weihnachten bereits zum zehnten Mal jährt. Die Sendung wird am 23. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten gezeigt.

Am 21. Dezember 2014 war der Weltstar während eines Spaziergangs in der Schweiz plötzlich zusammengebrochen und dann im Krankenhaus im Alter von 80 Jahren an Herzversagen gestorben. In der ARD-Show werden Kolleginnen und Kollegen seine Songs interpretieren, Weggefährten Erinnerungen teilen – und als ein Höhepunkt wird "Als ich fortging" in einer ganz besonderen Performance präsentiert, wie der Sender mitteilte. Im Anschluss wird dann noch die neue, einstündige Dokumentation "UDO!" den Lebensweg mit exklusiven Interviews und bislang unveröffentlichtem Bild- und Tonmaterial erzählen.