Für Vater abgestimmt „Zum ersten Mal gewählt“: Melania Trump teilt Foto von Sohn Barron

Melania Trump ist "stolz" auf ihren Sohn, der zum ersten Mal gewählt hat. (jom/spot)

SpotOn News | 06.11.2024, 06:23 Uhr

Melania Trump hat ein Foto von Barron bei X geteilt. Darauf ist der Sohn von ihr und Donald Trump bei der Stimmabgabe zur US-Präsidentschaftswahl zu sehen. Das Bild kommentierte sie mit: "Zum ersten Mal gewählt - für seinen Vater!"

Die ehemalige First Lady Melania Trump (54) hat am Wahltag der US-Präsidentschaftswahl bei X ein Foto von Barron Trump (18) geteilt. Es zeigt den jüngsten Sohn des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (78) bei der Stimmabgabe, dabei ist der 18-Jährige mit dem Rücken zur Kamera gedreht.

Stimmabgabe in Florida

Seine Mutter schrieb zu dem Bild: "Zum ersten Mal gewählt – für seinen Vater!" Zudem fügte sie die Hashtags "18Jahrealt", "Präsidentschaftswahl" und "stolz" hinzu. Barron Trump feierte am 20. März 2024 seinen 18. Geburtstag.

Andere Bilder zeigen, dass Melania Trump am Dienstag (5. November) mit ihrem Ehemann in Palm Beach, Florida, ebenfalls ihre Stimme abgegeben hat. Bei X teilte sie dazu ein Bild mit der Aufschrift "I Voted" ("Ich habe gewählt"). Barron und Melania sollen Donald Trump auch bei seiner Wahlparty in Florida zur Seite stehen.

Donald Trump liegt nach aktuellem Stand (6 Uhr deutscher Zeit) im Rennen um die Präsidentschaftswahl deutlich vorne. Mit North Carolina hat er unter anderem den ersten Swing State gewonnen.