Zum Geburtstag: So erinnert Lucas Cordalis an Vater Costa

Lucas Cordalis (li.) verlor seinen Vater Costa im Juli 2019 (eee/spot)

01.05.2021 15:07 Uhr

Costa Cordalis hätte am Samstag seinen 77. Geburtstag gefeiert. Sohn Lucas erinnert auf Instagram an seinen verstorbenen Vater.

Der im Juli 2019 verstorbene Schlagerstar Costa Cordalis (1944-2019) wäre am 1. Mai 77 Jahre alt geworden. Lucas Cordalis (53) erinnert an seinen Vater und widmet ihm auf Instagram ein paar liebevolle und bewegende Worte. „Du bist immer noch direkt neben mir! Happy Birthday Papa“, schreibt er zu einer ganzen Bilderreihe, die Vater und Sohn gemeinsam zeigt.

Auf einem ersten Schnappschuss tragen Lucas und Costa Cordalis beide orangene T-Shirts und blicken mit ernster Miene in die Kamera. Ein zweites Bild zeigt die beiden im weißen Partnerlook lachend und springend während eines Fotoshootings. Auf dem dritten Foto sind Vater und Sohn bei einem gemeinsamen Auftritt zu sehen.

Daniela Katzenberger liebt ihren Schwiegervater „für immer“

Auch Daniela Katzenberger (34) erinnert in einer Instagram-Story an ihren verstorbenen Schwiegervater. „77 wärst du heute geworden mein Herz. #ichliebedichfürimmer“, schreibt sie zu einem gemeinsamen Bild mit Costa, auf dem sie Arm in Arm in die Kamera strahlen.

Costa Cordalis verstarb am 2. Juli 2019 im Alter von 75 Jahren auf Mallorca im Kreise seiner Familie. Sohn Lucas ist seit 2016 mit TV-Star Daniela Katzenberger verheiratet. Die beiden haben die gemeinsame Tochter Sophia, die 2015 geboren wurde.