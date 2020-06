Zum Geburtstag: Süßes Foto von Prinz William mit seinen Kindern

Prinz William feiert seinen 38. Geburtstag. Aus diesem Grund gibt es für die Follower ein zauberhaftes Familienfoto von ihm und seinen drei Kindern.

Prinz William feiert am heutigen Sonntag (21. Juni) seien 38. Geburtstag. Anlässlich dieses Ehrentages veröffentlichten er und seine Frau, Herzogin Kate (38), auf ihrem offiziellen Instagram-Account ein zauberhaftes Familienbild. Auf dem Schnappschuss ist Papa William zusammen mit seinen drei Kindern Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) zu sehen.

Auf dem Foto sitzen William und seine drei Sprösslinge auf einer Schaukel. Während es sich der kleine Louis auf dem Schoß seines Vaters gemütlich gemacht hat, steht Schwester Charlotte neben ihm und hat den Arm um William gelegt. George steht hinter der lachenden Gruppe und strahlt ebenfalls verschmitzt in die Kamera. „Der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich sehr, […] zum […] Geburtstag des Herzogs ein neues Bild zu teilen“, lautet der Kommentar.

Familienbild zum Vatertag

Das Foto wurde Anfang des Monats auf dem Landsitz in Anmer Hall in Norfolk aufgenommen, wo sich die fünfköpfige Familie während des Corona-Lockdowns aufgehalten hat. Einmal mehr stammt das Foto von Herzogin Kate, die immer wieder ihr Talent als Hobby-Fotografien beweist. Das Familienbild ist die perfekte Wahl für den heutigen Tag: Denn am 21. Juni hat nämlich nicht nur Prinz William Geburtstag, in Großbritannien wird auch der Vatertag gefeiert.

(amw/spot)