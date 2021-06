Zum Gesundheitszustand von Kubilay Özdemir

02.06.2021 20:00 Uhr

Der Beef zwischen Georgina Fleur und ihrem On-Off-Freund Kubilay Özdemir spitzt sich immer weiter zu. Jetzt soll es sogar um Leben und Tod gehen, denn nach einem Messerangriff soll der Unternehmer im Sterben liegen. Doch wie schlecht geht es ihm wirklich?

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir führen schon seit Längerem eine toxische On-Off-Beziehung. Aktuell sieht es aber ganz danach aus, dass sich die beiden nicht mehr zusammenraufen werden. Stattdessen eskaliert der Streit zwischen dem Reality-Sternchen und dem Geschäftsmann immer mehr und das obwohl Georgina derzeit ein Kind von Kubi erwartet.

Auseinandersetzung in Georginas Wohnung

Zuletzt soll Özdemir die schwangere Georgina betrunken in ihrer Wohnung in Dubai attackiert haben, wie die 31-Jährige in ihrer Insta-Story berichtet hat: „Kubi ist gestern früh sturzbetrunken bei mir in Dubai aufgetaucht und hat mich terrorisiert.“

Daraufhin soll die werdende Mutter mit einem Brotmesser auf ihren Ex losgegangen sein, wobei sie ihn schwer verletzt hat. Gegenüber „Promiflash“ hat Kubi verraten: „Sie hat mich mit einem Brotmesser angegriffen. Ich glaube, so zehn Stiche habe ich abbekommen. Dann kam die Polizei.“ Zuletzt hat der Unternehmer seinen Followern ein Update aus dem Krankenzimmer geliefert und darin behauptet, dass er im Sterben läge.

Wie schlecht geht es ihm wirklich?

Demnach sollen sich die Wunden entzündet haben, was laut Kubilay lebensbedrohlich sei. Doch muss sich der Skandalvogel wirklich Sorgen machen?

In manchen Fällen können sich Entzündungen von Wunden durch eine Überreaktion des Immunsystems in Form einer Infektion auf den ganzen Körper übertragen und in Folge Organe und Gewebe beschädigen. Man spricht dann von Sepsis und diese ist, wenn nicht rechtzeitig behandelt, lebensgefährlich.

Ob bei Kubilay eine solche Spesis vorliegt, hat er bisher noch nicht verraten. Jedenfalls befindet sich der Unternehmer derzeit im Krankenhaus und damit in besten Händen. Dass Kubiy tatsächlich sterben wird, ist demnach also eher unwahrscheinlich.