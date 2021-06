Zum Hochzeitsjubiläum: Chris Pratt gratuliert seiner Katherine

Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der Premiere von "Avengers: End Game" in Los Angeles, 2019. (aha/spot)

09.06.2021 17:02 Uhr

Am 8. Juni 2019 gaben sich Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger das Jawort. Zum zweijährigen Hochzeitsjubiläum gratulierte der Schauspieler seiner Ehefrau nun rührend im Netz.

Was für eine süße Liebesbekundung! Am 8. Juni feierten Chris Pratt (41) und seine Ehefrau Katherine Schwarzenegger (31) ihren zweiten Hochzeitstag. Um seiner Partnerin gebührend zu gratulieren, teilte der Schauspieler eine Bilderstrecke und ein paar rührende Zeilen auf Instagram. „Danke, dass du für mich alles verändert hast. Ich liebe dich bis zum Mond und wieder zurück. Auf mindestens zwei, drei weitere Jahre“, schrieb er. Auf den Fotos ist die Autorin unter anderem während ihrer Schwangerschaft und bei der Pediküre ihres Mannes zu sehen.

Nach wenigen Stunden konnte Pratts Post schon über eine Million Likes sammeln – auch Marvel-Co-Star Tom Holland (25) drückte auf „Gefällt mir“. „Frohes Jubiläum! Ich liebe euch beide“, kommentierte Schwarzeneggers Mutter Maria Shriver (65). „Herzlichen Glückwunsch, Bruder! Es kommt mir so vor, als wäre es gestern gewesen“, kommentierte derweil „Guardians of the Galaxy“-Regisseur James Gunn (50).

„Von dir geliebt zu werden, ist das Größte“

Doch auch Schwarzenegger ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, um ihrem Liebsten auf Instagram zu gratulieren. „Frohes Jubiläum an mein liebes Engelsgesicht. Dich zu lieben und von dir geliebt zu werden, ist das Größte“, schrieb die 31-Jährige unter einen süßen Videoclip der beiden. Sie fühle sich „gesegnet“, jeden Tag mit Pratt verbringen zu dürfen und eine Familie mit ihm zu teilen.