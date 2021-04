Zum Tod von Willi Herren: Vorläufiges Obduktionsergebnis ist da

Willi Herren bei der Eröffnung seines Foodtrucks vor einer Woche in Frechen (ili/spot)

22.04.2021 11:20 Uhr

Die Kölner Staatsanwaltschaft gibt das vorläufige Obduktionsergebnis von Entertainer Willi Herren bekannt.

Entertainer Willi Herren (1975-2021) starb am Dienstag im Alter von 45 Jahren in seiner Kölner Wohnung. Die genauen Todesumstände sind derzeit noch unklar. Die Kölner Staatsanwaltschaft gab am Donnerstag aber das vorläufige Obduktionsergebnis bekannt. „Die Obduktion hat keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung ergeben“, heißt es von Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news.

Weitere Ergebnisse stehen noch aus

Das Ergebnis der chemisch-toxikologischen Untersuchung werde in einigen Wochen erwartet. „Sollten daraus keine anderslautenden Ergebnisse resultieren, wird das Todesermittlungsverfahren mangels Fremdverschulden eingestellt werden“, so Bremer weiter. Der Leichnam von Willi Herren sei bereits zur Bestattung freigegeben worden.