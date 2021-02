Zum Tode von Captain Tom Moore: Beileid von der Queen, Boris Johnson und Co.

02.02.2021 19:11 Uhr

Nach dem Tod von Captain Tom Moore trauert Großbritannien um einen nationalen Helden. Die Beileidsbekundungen von der Queen bis Boris Johnson.

Nach dem Tod von Captain Tom kondolieren Politiker, Promis und Royals dem weltberühmten Spendensammler. Das Königshaus ließ mitteilen, dass Queen Elizabeth II. (94) der Familie von Captain Sir Tom Moore einen privaten Kondolenzbrief zukommen lassen wird. Weiter hieß es: „Ihre Majestät hat es sehr genossen, Captain Sir Tom und seine Familie letztes Jahr in Windsor zu treffen. Ihre Gedanken und die der königlichen Familie sind bei ihnen.“

The Queen is sending a private message of condolence to the family of Captain Sir Tom Moore.

Her Majesty very much enjoyed meeting Captain Sir Tom and his family at Windsor last year. Her thoughts and those of the Royal Family are with them. pic.twitter.com/nl1krvoUlW

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 2, 2021