Keine guten Erinnerungen an "Die Maske" Cher über Regisseur Bogdanovich: „Er war ein Schwein“ Cher hat über ihre Zusammenarbeit mit dem Regisseur Peter Bogdanovich gesprochen. Die Erinnerungen an die gemeinsame Arbeit an „Die Maske“ sind nicht gerade positiv. Sie bezeichnet ihn als ein „Schwein“ – und Schlimmeres.