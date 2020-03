Zurück in die Zukunft: Reunion zwischen Christopher Lloyd und Michael J. Fox

Back to the Future – im wahrsten Sinne des Wortes, denn Marty McFly und Doc Brown sind wieder vereint! Michael J. Fox und Christopher Lloyd, die zusammen in der berühmten 80’s-Trilogie „Zurück in die Zukunft“ mitspielten, trafen sich kürzlich bei einem Charity-Pokerturnier, die im Rahmen der von Fox gegründeten gemeinnützigen Stiftung, zugute kam. Lloyd nahm ebenfalls daran teil, um etwas Gutes zu tun.

Quelle: instagram.com

Fans sind begeistert

Michael J. Fox gründete die Organisation im Jahr 2000. Sie widmet sich der Suche nach einem Heilmittel für die tückische Krankheit Parkinson, an der der 58-Jährige ebenfalls leidet.

„Für die @michaeljfoxorg Poker Night 88 Meilen pro Stunde gefahren“, schrieb Lloyd auf Instagram. Der 81-Jährige spielte in „Zurück in die Zukunft“ den Wissenschaftler Doc Brown, der die Zeitmaschine in Form des DeLorean baute.

Die Fans sind begeistert, das Paar wieder zusammen zu sehen. „Great-o Scott!“ kommentierte mehrere und zitierten damit Lloyds legendäres Schlagwort in den Filmen.