Zwei Corgi-Welpen sollen Queen Elizabeth II. trösten

05.03.2021 10:59 Uhr

Queen Elizabeth II. hat zwei neue Corgi-Welpen, die sie über die Krise mit Harry und Meghan und die Sorgen um Prinz Philip hinwegtrösten sollen.

Queen Elizabeth II. (94) wurde mit zwei neuen Corgi-Welpen beschenkt. Sie sollen die Monarchin von den aktuellen Sorgen ablenken. Zum einen ist ihr Ehemann, Prinz Philip (99), nach wie vor im Krankenhaus. Außerdem steht in der Nacht von Sonntag auf Montag die Ausstrahlung des Oprah-Interviews von ihrem Enkel, Prinz Harry (36), und dessen Frau, Herzogin Meghan (39), an, in dem die Royals deutlich kritisiert werden dürften.

Die neuen Welpen ihrer Lieblingsrasse leben nun mit der Königin auf Schloss Windsor, wie die britische „Daily Mail“ weiter meldet. Unterdessen bleibt ihr Ehemann nach dem „erfolgreichen Eingriff wegen einer bereits bestehenden Herzerkrankung“ noch im St. Bartholomew’s Hospital in der Londoner City. Der Hundenachwuchs kommt in den königlichen Haushalt, während sich der Buckingham Palast auf das zweistündige CBS-Interview von Harry und Meghan mit Oprah Winfrey (67) am kommenden Sonntag vorbereitet.

Die beiden kleinen Corgis dürften aber noch eine weitere tröstende Aufgabe haben. Denn wenige Wochen vor Weihnachten starb Vulcan, ein Dackel-Corgi-Mix, der mindestens seit 2007 bei der Königin lebte.