02.11.2020 17:30 Uhr

Zwei Jahre nach Tod von Jens: Danni Büchner sucht einen neuen Mann!

Zwei Jahre nach dem Tod ihrer großen Liebe Jens ist Kultauswanderin Danni Büchner bereit für einen Neuanfang. Ihren Kindern zuliebe startet sie bei „Goodbye Deutschland“ auf VOX einen rührenden Aufruf!

Daniela „Danni“ Büchner (42) möchte nicht mehr länger alleine sein. Zwei Jahre ist der Tod ihres geliebten Mannes Jens Büchner nun schon her. Die Auswanderin ist seitdem alleinerziehende Mutter ihrer fünf Kinder und die haben einen ganz besonderen Wunsch für ihre Mama: Sie soll endlich wieder glücklich sein!

Danni startet einen Aufruf

Witwe Danni hat schwere zwei Jahre hinter sich. So lange ist es her, dass ihr Mann Jens den Kampf gegen den Lungenkrebs verloren hat. Zurück blieb Danni mit ihren fünf Kindern, die jüngsten sind die gemeinsamen Zwillinge Jenna (4) und Diego (4). Trotz ihrer großen Trauer wagt Danni in der heutigen „Goodbye Deutschland“-Folge einen großen Schritt: Die 42-jährige Auswanderin startet einen Aufruf an alle Single-Männer. Für ihren zukünftigen Freund würde die Auswanderin Mallorca sogar verlassen.

Sie will nicht mehr alleine sein

Die 42-Jährige ist bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite. Bei „Goodbye Deutschland“ erzählt sie: „Alle meine Freundinnen haben Partner, sind verheiratet. Ich bin die einzige, die alleine ist.“ Und weiter: „Und dann denke ich schon so, die können abends ins Bett gehen und machen sich gemeinsam Gedanken, wie bezahlen wir das, wie machen wir das, wohin fahren wir in den Urlaub. Wenn du alleine bist, denkst du nach. Mir geht es zwar gut, aber ich muss dies noch machen und das. Da fehlt mir schon jemand, der da ist, mich in den Arm nimmt und sagt, okay, atme mal tief durch.“ Ein Wunsch, den wir voll und ganz nachvollziehen können.

Ihre Kinder stehen hinter Daniela

Dannis Tochter Jada Karaba (15) steht bei dieser Entscheidung voll und ganz hinter ihrer Mama: „Wir sind bereit. Wenn es Mama glücklich macht, dann macht es uns auch glücklich. Aber er wird es schwer haben. Jens hat es gerade so in unser Team hineingeschafft. Ich habe Jens als meinen Papa angesehen. Der Neue wird dann nur der Freund von Mama sein.“ Niemand wird Jens jemals ersetzen, das steht für alle fest. Ihre Kinder sind dennoch offen für einen neuen Mann an Dannis Seite, mit dem sie einen Neuanfang wagen kann.

Wie muss ihr Traummann sein?

Töchterchen Jada ist also bereit für einen neuen Freund an der Seite ihrer Mama, aber was sollte der Neue alles mitbringen, um der Familie zu gefallen? Jada plaudert in der aktuellen „Goodbye Deutschland“-Folge aus: „Der Mann muss mutig sein, weil wir alle nicht ganz leichte Charaktere sind“, Und ganz wichtig: „Er muss Humor haben.“

Daniela würde Mallorca verlassen

Aufgepasst, Männer! Ihr müsst dafür nicht aus Mallorca kommen oder herziehen. Danni ist durchaus bereit, die Insel für den Richtigen zu verlassen: „Ich glaube, ich wäre auch bereit, wenn er woanders wohnen würde und es würde sich richtig anfühlen, Mallorca zu verlassen.“ Wer mit Danni in Kontakt treten möchte, kann sie ganz einfach über Instagram anschreiben.