Zwei Tigerbabys im Duisburger Zoo geboren

Die Tiger-Mutter Dasha liegt mit ihren zwei Welpen in der Wurfbox.

22.06.2021 12:14 Uhr

Noch haben die Zoobesucher in Duisburg die beiden Jungtiere nicht zu Gesicht bekommen. Via Webcam lässt sich aber beobachten, was sie in ihrer Wurfbox so treiben.

Doppeltes Babyglück im Duisburger Zoo: Das Sibirische Tiger-Weibchen „Dasha“ hat zwei Junge auf die Welt gebracht. Anfang Mai seien die beiden Tiere geboren worden, teilte der Zoo am Dienstag mit.

„Sie sind dick und rund, beißen der Mama spielerisch in die Pfoten und werden immer agiler“, sagte die Zoo-Mitarbeiterin Sandra Sinn.

Die ersten Wochen verbringen die Tigerbabys allerdings abgeschirmt von der Öffentlichkeit in einer Wurfbox, Pfleger können sie dabei über eine Webcam beobachten. Wann die Zoobesucherinnen und Zoobesucher die kleinen Tiere zu Gesicht bekommen, hänge von der Entwicklung der Jungtiere ab. Laut Mitteilung absolvieren sie aber bereits gemeinsam mit ihrer Mutter erste Gehversuche im hinteren Teil der Tiger-Anlage.