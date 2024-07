Im Herbst Zweite Hochzeit von Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi?

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi feierten im Mai ihre Hochzeit. (paf/spot)

SpotOn News | 18.07.2024, 16:05 Uhr

Nach einer intimen Zeremonie im Mai sollen sich Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi erneut das Jawort geben wollen. Die zweite Hochzeit fällt einem Insider zufolge angeblich größer aus. Prominente Gäste, darunter Schauspielkollegen und enge Freunde, seien eingeladen.

Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) sollen angeblich eine zweite Hochzeit für diesen September geplant haben. Das berichtet die Boulevardzeitung "The Sun" unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Das Schauspielerpaar gab sich im Mai 2024 im Kreis der Familie das Jawort. Jetzt soll offenbar eine größere Trauung mit prominenten Gästen folgen.

"Es wird riesig werden"

Für das Event, das eine "hochkarätige Gästeliste" habe, sollen demnach Millie Bobby Browns Schauspielkollegen aus der Serie "Stranger Things" anreisen. Auch enge Freunde wie der "The Only Way Is Essex"-Star Mark Wright (37) und seine Frau Michelle Keegan (37) seien eingeladen. Die Hochzeit werde erneut in den USA stattfinden. Die Gäste hätten "bereits begonnen, Flüge zu buchen". "Es wird riesig werden", verriet der angebliche Insider weiter.

Damit wird das Fest wohl ein Kontrast zu der ersten Zeremonie der Schauspielerin und des Sohnes von Rockstar Jon Bon Jovi (62). Für diese habe sich das Paar ein "bedeutungsvolles und absolut romantisches" Ambiente gewünscht und deshalb mit den engsten Verwandten gefeiert. Bei der anstehenden Hochzeit werde die "Damsel"-Darstellerin erneut ihr Ehegelübde vortragen.

Aus Freundschaft wurde Liebe

Die beiden Schauspieler sollen laut Millie Bobby Browns Aussage in einem YouTube-Format zunächst Freunde gewesen sein, bevor sie zusammenkamen. Im November 2021 veröffentlichte sie ein erstes, gemeinsames Bild auf Instagram. Im April des vergangenen Jahres machte der Schauspielstar seine Verlobung öffentlich. In einem Instagram-Post teilte Brown mit: "Ich habe dich drei Sommer lang geliebt, jetzt, mein Schatz, will ich sie alle." Laut einer anonymen Quelle von "The Sun" sollen bei der ersten Hochzeit die Eltern von Braut und Bräutigam dabei gewesen sein.