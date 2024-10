Liebeskomödie bekommt Fortsetzung Zweite Staffel für „Nobody Wants This“: Neue Folgen schon 2025

Kristen Bell und Adam Brody in der ersten Staffel von "Nobody Wants This". (wue/spot)

SpotOn News | 11.10.2024, 11:42 Uhr

Niemand will das? Weit gefehlt! Die erst kürzlich erschienene Netflix-Serie "Nobody Wants This" soll bereits im kommenden Jahr eine zweite Staffel bekommen.

So wie es zwischen einer Sex-Podcasterin und einem Rabbi in "Nobody Wants This" funkt, so haben sich offenbar auch die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Rom-Com verguckt. Für Netflix ist die im September erschienene Serie ein Hit und deshalb kündigt der Streamingdienst auch bereits eine zweite Staffel an. Die neuen Folgen werden dann schon 2025 zu sehen sein, wie Netflix bekanntgibt.

"Mehr als alles, was ich mir hätte erträumen können"

In der ersten Staffel trifft der kürzlich getrennte Rabbi Noah, gespielt von Adam Brody (44), auf einer Party auf die Podcasterin Joanne (Kristen Bell, 44) und es knistert gewaltig. Die Story der beiden ist damit aber noch lange nicht auserzählt. "Die Reaktionen der Fans sind unglaublich und mehr als alles, was ich mir hätte erträumen können. Ich bin so glücklich, dass ich die Geschichte in einer zweiten Staffel fortsetzen kann", wird die leitende Produzentin und Serienschöpferin Erin Foster (42) in einer Mitteilung des Dienstes zitiert.

Neu für Staffel zwei ist demnach Eric Kaplan (53) mit an Bord. Der Produzent und Fernsehautor hat unter anderem auch an "Malcolm mittendrin", "Futurama" und "The Big Bang Theory" mitgearbeitet.

Die erste Staffel der Liebeskomödie hat es kurz nach ihrer Veröffentlichung im September an die Spitze der hauseigenen, globalen Serien-Charts geschafft und brachte es alleine vom 30. September bis zum 6. Oktober auf rund 15,9 Millionen Views. Nach Angaben des Streamingdienstes konnte sich "Nobody Wants This" zuletzt in insgesamt 89 Ländern in den Serien-Top-Ten platzieren.