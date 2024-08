"Ich denke sehr oft an dich" Zweiter Todestag: Daniel Aminati gedenkt seiner Schwester

Daniel Aminati hatte schon mehr als eine schwierige Zeit in seinem Leben. (paf/spot)

SpotOn News | 03.08.2024, 17:01 Uhr

Mit einem emotionalen Beitrag hat Daniel Aminati am zweiten Todestag an seine Schwester Deborah erinnert, die an den Folgen einer Alkoholsucht starb. In seiner Nachricht mahnte er, im Fall von Suchterkrankungen Hilfe anzunehmen.

Daniel Aminati (50) hat sich am zweiten Todestag seiner Schwester Deborah in einem emotionalen Instagram-Beitrag an sie zurückerinnert. "Du fehlst… du verrückte kleine Nudel", gedachte der TV-Moderator ihr. Zudem richtete er sich in seiner Nachricht an andere Betroffene. Deborah Aminati starb am 3. August 2022 im Alter von 46 Jahren an den Folgen einer Alkoholsucht.

"Es ist unsagbar traurig"

Auf Instagram postete Daniel Aminati ein Foto von sich und seiner Schwester und ein weiteres Foto, in welchem sie glücklich in die Kamera lacht. Ein Video zeigt die Geschwister, wie sie sich freudig in die Arme schließen. "Ich denke sehr oft an dich", schrieb der "taff"-Moderator unter den Beitrag. "Es ist unsagbar traurig, dass sich dieser wunderbare Mensch, diese zarte Seele so wenig selber schätzen konnte", merkte er an.

Zudem zeigte er die mit ihrer Alkoholsucht verbundenen Verhaltensmuster auf. "Sie wollte sich partout nicht helfen lassen, wollte sich ihren Ängsten nicht in Klarheit stellen", erklärte er. "Stattdessen ist sie immer wieder geflüchtet, in den Rausch, ist abgetaucht in Sphären, in denen sie zumindest für einen Moment vergessen wollte."

Aminati appelliert an Betroffene

Den Todestag nahm Aminati auch zum Anlass, um sich an weitere Betroffene zu wenden. Er mahnte an, sich in einer solchen Situation Hilfe zu suchen. "Es ist vielleicht ein Beispiel, welches zu sehr hinkt, eben weil es soooo schwer ist und soviel Mut bedeutet seine Muster zu brechen", setzte er zur Erklärung an. "Aber wenn du dir den Arm brichst, gehst du zum Arzt. Oder, wenn du sehr viel Gepäck trägst und eine Strecke mit Steigerung gehen musst, und jemand kommt vorbei, der dir Hilfe anbietet, würdest du diese vermutlich annehmen", gab er seinen Followern mit auf den Weg.

Der Verlust seiner Schwester ist nicht der einzige Schicksalsschlag in Daniel Aminatis Leben. Im April des vergangenen Jahres machte er auf Instagram die Hautkrebs-Diagnose seiner Frau Patrice Aminati (29) öffentlich. Seitdem hätten sich Metastasen in einigen Körperteilen gebildet. Das letzte Update der Influencerin verspricht jedoch Hoffnung. "Die Therapie schlägt an", verkündete sie Mitte Juli und berichtete, eine Hautmetastase am Bauch sei nicht mehr da.