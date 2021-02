Zweites Baby für Harry und Meghan: Die beiden sind „überglücklich“

15.02.2021 06:28 Uhr

Archie wird ein großer Bruder: Prinz Harry und Herzogin Meghan werden erneut Eltern - die beiden seien "überglücklich", teilten sie mit.

Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) werden erneut Eltern. Die beiden haben laut britischen Medienberichten verkündet, dass sie ein Geschwisterchen für ihren einjährigen Sohn Archie erwarten. Ein Sprecher des Paars erklärte demnach: „Wir können bestätigen, dass Archie ein großer Bruder sein wird. Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind überglücklich, ihr zweites Kind zu erwarten.“

Das Paar teilte zudem ein Schwarz-Weiß-Bild von sich, auf dem Harry unter einem Baum sitzt, seine Frau liegt mit dem Kopf auf seinem Bein und strahlt ihn an. Eine Hand hat sie auf ihren bereits sichtbaren Babybauch gelegt. Der Fotograf Misan Harriman, ein Freund des Paares, hat das Foto gemacht, auf Twitter schrieb er zu dem Bild: „Meg, ich war bei deiner Hochzeit dabei, und sah, wie diese Liebesgeschichte begann, und meine Freundin, es ist mir eine Ehre, sie wachsen zu sehen. Herzlichen Glückwunsch an den Herzog und die Herzogin von Sussex zu dieser freudigen Nachricht!“

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021