Athena Elizabeth Rose ist da Zweites Kind für Prinzessin Beatrice: Sarah Ferguson ist „stolze Oma“

Sarah Ferguson (r.) freut sich über das zweite Kind von Prinzessin Beatrice. (jom/spot)

SpotOn News | 30.01.2025, 11:06 Uhr

Prinzessin Beatrice ist zum zweiten Mal Mama geworden. Ihre Mutter Sarah Ferguson und Schwester Prinzessin Eugenie zeigen bei Instagram ihre Freude über den Familienzuwachs.

Prinzessin Beatrice (36) und Edoardo Mapelli Mozzi (41) sind erneut Eltern geworden, wie der Palast am vergangenen Mittwoch unter anderem auf Instagram mitteilte. Demnach erblickte Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi am 22. Januar um 12:57 Uhr das Licht der Welt. Sarah Ferguson (65) ließ es sich nicht nehmen, ihre Freude über ihr Enkelkind mit ihrer Instagram-Community zu teilen.

"Unglaublich glücklich"

"Ich bin voller Liebe und Freude, Athena Elizabeth Rose auf der Welt begrüßen zu können", schrieb sie zu einem Bild der Kleinen. "Sie wird bereits so sehr geliebt und ich bin unglaublich glücklich, wieder einmal Oma zu sein." An ihre Tochter und deren Familie gewandt fügte sie hinzu: "Ich bin so stolz auf Edo, Beatrice und den Rest meines kleinen Fünfer-Teams!" Prinzessin Eugenie (34), die jüngere Schwester von Prinzessin Beatrice, teilte das Babybild in einer Instagram Story und schrieb dazu: "Willkommen, Baby Girl."

Zu Sarah Fergusons Enkelkinder gehören auch Prinzessin Eugenies 2021 sowie 2023 geborene Söhne August und Ernest. Die erste Tochter von Beatrice, Sienna, kam am 18. September 2021 zur Welt. Aus einer früheren Beziehung Edoardo Mapelli Mozzis stammt sein Sohn Wolfie.

"Sie ist winzig und absolut perfekt", schwärmte der stolze Vater ebenfalls in den sozialen Medien von seiner neugeborenen Tochter. "Wir sind alle schon ganz vernarrt in sie. Unsere Herzen quellen über vor Liebe für dich, Baby Athena", schrieb der Geschäftsmann weiter. Das niedliche Foto, auf dem das Baby in einem weißen Strampler und einer rosa Decke liegt – und mit dem Ärmel das Gesicht verdeckt -, stammt laut Königshaus auch von ihm.