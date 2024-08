Schwierigkeiten, Scheidung, Schweigen? Zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck soll Totenstille herrschen

Es gibt wohl kein Getuschel mehr bei Jennifer Lopez und Ben Affleck. (wue/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 17:59 Uhr

Seit geraumer Zeit halten sich Gerüchte, dass es um die Ehe von Jennifer Lopez und Ben Affleck nicht gut bestellt sein soll. Sie sollen laut Insidern nicht einmal mehr miteinander reden.

Die Gerüchteküche rund um angebliche Eheprobleme von Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (51) hört nicht auf zu brodeln. Die beiden Stars sollen wohl kurz vor einer Scheidung stehen. Und mittlerweile sollen die Sängerin und der Schauspieler nicht einmal mehr miteinander sprechen. Davon berichten laut eines Artikels des US-Klatschportals "TMZ" anonyme Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut seien.

Kein Wort und noch keine Scheidung

Demnach wechseln Lopez und Affleck kein Wort mehr miteinander – weder in Person noch am Telefon. Folglich sei es schwierig, eine Scheidungsvereinbarung zu treffen. Die angeblich unterkühlte Beziehung sei quasi das Einzige, was einer schnellen Scheidung im Weg stehe. Noch seien keine Anwälte engagiert worden, um die Finanzen hinter der möglichen Trennung kümmerten sich die Geschäftsmanager der Stars. Scheidungsanwälte möchten beide Seiten demnach erst zu einem späteren Zeitpunkt engagieren. Sobald eine Einigung erzielt sei, sollen entsprechende Unterlagen vor Gericht eingereicht werden.

Die Scheidungspapiere seien "fertig, aber noch nicht eingereicht", hieß es vor wenigen Tagen bei der britischen "Daily Mail" laut mehrerer Insider. "Sie haben die Scheidungspapiere vor einem Monat fertig gemacht, aber warten auf den richtigen Zeitpunkt, sie einzureichen", hieß von einer dem Paar angeblich nahestehenden Quelle.

Zweiten Hochzeitstag verbrachten Lopez und Affleck wohl getrennt

Zuvor hatte es unter anderem Berichte gegeben, dass Affleck und Lopez weder den US-amerikanischen Unabhängigkeitstag, ihren Hochzeitstag noch den 55. Geburtstag der Sängerin miteinander verbracht haben sollen. Weiter wurde in den vergangenen Wochen unter anderem berichtet, dass sie die gemeinsame Villa verkaufen möchten und dass der Schauspieler ein neues Haus erworben habe. Ausgerechnet an Lopez' Geburtstag soll er den Kaufvertrag unterschrieben haben. Seine Sachen habe er schon zuvor aus der gemeinsamem Villa geholt – als sie vor wenigen Wochen auf einem Solo-Urlaub in Europa war.

Spekulationen über die angebliche Ehe-Krise halten sich seit Monaten. Die beiden waren zwischen 2002 und 2004 ein Paar, trennten sich aber wieder. 2021 kamen sie erneut zusammen und heirateten schließlich im Sommer 2022. In die aufgeflammte Beziehung brachte sie die Zwillinge Emme und Max aus einer vorangegangenen Ehe mit Marc Anthony (55) mit. Er hat die drei Kinder Violet, Fin und Samuel mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52).