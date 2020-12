20.12.2020 22:15 Uhr

Zwischen Krümel und Daniela Büchner kracht’s – wegen Ennesto

Mallorca hat schon so einige Freundschaften zerstört - zumindest was die riesige Promi-Auswanderergemeinschaft auf der Insel betrifft. Auch Danni Büchner und Marion "Krümel" Pfaff waren mal beste Freundinnen, Krümel ist sogar Patentochter von Dannis Kindern.

Doch jetzt ist die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner wieder frisch verliebt und seit einigen Wochen mit Trashnudel Ennesto Monté zusammen (der ja bekannt dafür ist, auch seine eigene Nudel vergrößern lassen zu haben). Und diese neue Liebe behagt der Besitzerin von „Krümels Stadl“ so gar nicht. Schon nach dem Tod von Jens kühlte das Verhältnis der beiden Auswanderinnen merklich ab, doch nun muss die 48-jährige Partysängerin ihrem Ärger so richtig Luft machen.

„Da musst du dein Niveau ganz weit runterschrauben“

„Ich kenne Ennesto Monté aus dem Stadl, das ist echt die größte Luftpumpe, die ich jemals kennengelernt habe. Er ist der Obervollpfosten hoch zehn.“ Und es geht noch weiter mit dem Shitstorm auf Dannis neuen Freund. „Dann noch, wofür er bekannt ist, das mit der Penisverlängerung. Man muss weit sinken, wenn du noch trashiger als trashig sein willst. Da muss man sein eigenes Niveau so weit runterschrauben, um da anzukommen, wo sich jetzt Daniela Büchner einreiht.“ Da lässt aber jemand kein gutes Haar an dem 45-Jährigen.

Danni schlägt zurück

Doch wer Frau Büchner kennt, der weiß auch: diese Frau lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen und schon gar nicht, wenn es sich um ihr Beziehungs-Butterbrot handelt. Sie kontert ebenfalls bei „BILD“: „Ich weiß, dass wir uns als TV-Gesichter in einer Branche bewegen, in der Ehrlichkeit, Authentizität und Ehre häufig nicht für alle Priorität haben. Krümel ist dafür jetzt mal wieder ein perfektes Beispiel.“

„Krümel ist ein schlechter Mensch“

Und weiter: „Über mich kann sie sagen, was sie will. Von so einer respektlosen Person angegiftet zu werden, ist fast schon ein Kompliment. Klar liegen wir mit Blick auf ihr Verständnis von Würde und Anstand nicht auf einer Wellenlänge. Aber über meine Ehe mit meinem verstorbenen Mann und über meine neue Liebe Lügen und unverschämte Mutmaßungen zu verbreiten, ist spiegelbildlich für ihren miesen Charakter. Krümel ist ganz offensichtlich ein schlechter Mensch. Das zeigt ihr jetziges Verhalten.“

Krümels Patenschaft für ihre Zwillingstochter Jenna Soraya will Danni übrigens auflösen lassen. Das klingt danach, als würde keine Versöhnung ins Haus stehen.