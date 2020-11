05.11.2020 12:39 Uhr

E-Bike-Akkus immer mitnehmen

Immer mehr Menschen sind mit einem E-Bike unterwegs. Doch leider haben es auch immer mehr Diebe auf die tragbaren Akkus abgesehen. Die Polizei rät daher zur Vorsicht.

Die Polizei empfiehlt E-Bike-Besitzern, die Akkus auch bei kurzem Abstellen des Rades mitzunehmen. Außerdem sollten sie die individuelle Nummer des Akkus notieren. Es gebe inzwischen Diebe, die sich auf das Stehlen der hochwertigen Akkus spezialisiert hätten, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in Wuppertal am Donnerstag.

So hatten Zivilbeamte der Wuppertaler Polizei nun einen 41-Jährigen auf frischer Tat beim Aushebeln eines Akkus erwischt und ihn nach kurzer Verfolgungsjagd gestellt. In der Wohnung des polizeibekannten Mannes fanden sich den Angaben nach ein weiterer Fahrradakku sowie Bauteile von Akkus und Elektrofahrrädern. Weil der Verdacht besteht, dass der Mann ein Profi-Dieb ist, schickte ihn ein Richter in Untersuchungshaft.

