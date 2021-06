Opel Astra bald auch mit Plug-in-Technik

Nanu, was ist das? Nein, das ist kein neuer Lieferwagen der Post, sondern so getarnt ist der neue Opel Astra noch auf Erprobungsfahrten unterwegs.

14.06.2021 16:42 Uhr

Opel schickt sein wichtigstes Modell in die nächste Runde und bringt im Herbst einen neuen Astra. Der wird zum ersten Mal im neuen Konzernverbund entwickelt und bekommt deshalb viel neue Technik.

Opel bereitet den Generationswechsel für den Astra vor. Die Neuauflage für das wichtigste Modell der Hessen wird gerade abschließend erprobt. Es soll laut Opel noch im Sommer präsentiert, ab Herbst verkauft und von Januar an ausgeliefert werden. Zum ersten Mal im neuen Konzernverbund mit den französischen Schwestermarken entwickelt, nutzt der neue Astra auch eine neue Plattform. Die legt in Länge, Breite und Radstand ein paar Zentimeter zu und verspricht so etwas mehr Bein- und Schulterfreiheit.

Dazu gibt es für den jetzt 4,37 Meter langen Fünftürer ein neues Design, von dem Opel bislang aber nur die Front gezeigt hat. Der Astra bekommt wie bereits der Mokka das Vizor genannte Familiengesicht mit dem schwarzen Grill und den integrierten Scheinwerfern. Diese strahlen auf Wunsch mit je 84 LEDs, so Projektleiter Rainer Bachen. Auch innen stand der Mokka Pate. Der Astra bekommt das gleiche digitale Cockpit mit zwei frei stehenden Bildschirmen, die nun sogar ohne Hutze auskommen.

Opel baut erstmals für diese Modellreihe einen Plug-in-Hybrid ein und kombiniert dafür einen 1,6 Liter großen Benziner mit einem E-Motor und einem Pufferakku von 12,4 kWh. Je nach Modell liegt die Systemleistung dann laut Bachen bei 132 kW/180 PS oder 165 kW/225 PS und die elektrische Reichweite beziffern die Hessen mit rund 50 Kilometern. Alternativ gibt es zunächst einen 1,2 Liter großen Dreizylinder-Benziner mit 81 kW/110 PS oder 96 kW/130 PS sowie einen Diesel, der aus 1,5 Litern Hubraum 96 kW/130 PS schöpft. Angaben zu Fahrleistungen und Verbrauch hat Opel noch nicht gemacht.