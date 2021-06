Opel Grandland: Frische Front und neues Cockpit

Opel spendiert dem Grandland das neue Familiengesicht. Das SUV ist weiterhin auch als Plug-in-Hybrid zum Aufladen an der Ladesäule zu bekommen.

08.06.2021 18:09 Uhr

Opel frischt den Grandland auf. Das kompakte SUV bekommt dabei unter anderem eine frische Front mit Familiengesicht und ein neues Cockpit. Bei den Assistenzsystemen legen die Hessen auch nach.

Opel frischt den Grandland auf und holt ihn so zurück in die Familie. Denn wenn in diesem Sommer die überarbeitete Fassung des kompakten SUVs an den Start geht, trägt sie laut Hersteller genau wie Mokka und Crossland die neue Front der Marke mit dem sogenannten Vizor-Grill. Außerdem gibt es ein betont zackig gestaltetes Tagfahrlicht. Preise nannte Opel noch nicht.

Zum modifizierten Design gibt es auch ein neues Cockpit. In dem sind nun unter einer breiten, frei stehenden Abdeckung zwei Bildschirme montiert. Der eine ersetzt die klassischen Instrumente, der zweite reagiert auf Fingerzeig und dient für Navigation und Infotainment.

Während sich unter der Haube nichts ändert und der Grandland weiter als Benziner mit 96 kW/130 PS oder als Plug-in-Hybrid angeboten wird, haben die Ingenieure die Assistenzsysteme aufgewertet. So hält die Elektronik laut Opel nun automatisch Abstand und Spur und schützt Passanten bei Dunkelheit mit einem neuen Nachtsichtsystem.