02.08.2020 16:21 Uhr

Adele zeigt hier ihre neue Figur – Fans erkennen sie kaum wieder

Adele präsentiert auf einem neuen Foto ihre erschlankte Figur. Die "Someone Like You"-Interpretin überraschte Fans mit dem Bild, auf dem sie unter einem Fernseher kniet, der Beyoncés neues Visual-Album "Black Is King" zeigt.

Auf Instagram schrieb sie zu dem Schnappschuss: „Danke Queen, dass wir uns durch deine Kunst immer geliebt fühlen.“ Vor kurzem war bereits berichtet worden, dass Queen Bey und Adele sich gemeinsam beim Abnehmen unterstützten und sogar Fitness-Tips austauschten.

Adele wollte nie „superdünn“ sein?

Ein Insider behauptete: „Beyoncé ist Adeles ultimatives Idol und die beiden verband der Abnehmprozess. Sie hat ihr mit ihren eigenen Fitness-Tipps geholfen und ihr außerdem eine andere Sichtweise präsentiert, indem sie ihr beibrachte, die Arbeit, die sie da hineinsteckt, zu genießen. Die Oscars waren ihr Ziel, dort wollte sie ihre unglaublichen Ergebnisse präsentieren.“

Derweil verriet Adeles ehemaliger Personal-Trainer Pete Geracimo, dass die Musikerin nie „superdünn“ sein wollte. Er schrieb in den sozialen Netzwerken: „Als Adele und ich zusammen arbeiteten, ging es nie darum, superdünn zu sein. Es ging darum, gesund zu sein. Insbesondere nach der Schwangerschaft und ihrer Operation.“

„Die Aufmerksamkeit war unglaublich“

Und weiter: „Als ’25‘ herauskam und die Tour angekündigt wurde, mussten wir uns auf einen 13 Monate langen Terminplan einstellen. In dieser Zeit begann sie zu trainieren und besser zu essen. Das Resultat war, dass sie viel Gewicht verlor und die Leute bemerkten das. Ihre Transformation wurden überall in den Medien besprochen. Die Aufmerksamkeit, die sie bekam, war unglaublich.“

Doch zurück zu ihrem neusten Schnappschuss: Die erschlankte Sängerin überrascht dabei mit ihrem Look: Zum einen fallen ihr ihre blonden Haare in lockeren Beachwaves offen über die Schultern. Zum anderen würdigt sie mit ihrem Outfit ihre US-Kollegin.

Ein komplett neuer Look

Ihre Fans sind geteilter Meinung: So feiert ein Teil Adele und ihre neue Figur: „Du siehst großartig aus. Vor mir stehen zwei Göttinen auf dem Bild“, schreibt beispielsweise ein Fan. Ein anderer sieht Adele krasse Gewichtsabnahme kritisch: „Diese Person auf dem Bild muss erstmal singen, um zu beweisen, dass sie wirklich Adele ist.“ (Bang/KT)