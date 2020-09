23.09.2020 22:34 Uhr

Alec Baldwin nimmt Ellen DeGeneres nach heftiger Kritik in Schutz

Alec Baldwin unterstützt Ellen DeGeneres inmitten der Behauptungen, es herrsche eine "giftige" Arbeitsumgebung am Set der Show.

Die Vorwürfe, mit denen Moderatorin Ellen DeGeneres in den vergangenen Wochen konfrontiert worden war, und in denen es um Mobbing, kränkende Kommentare und um die Bedingungen am Set sowie den harschen Umgangston Ellens gegenüber Mitarbeitern ging, haben DeGeneres in einem anderen Licht dastehen lassen.



Alec Baldwin ist ein Fan

Nun hat der 62-jährige Schauspieler, der erst kürzlich zum sechsten Mal Papa geworden ist, die Moderatorin der Talkshow zum Weitermachen motiviert. Per Videolink in die Show der Talkmasterin zugeschalten, sagt Alec: „Bevor wir über meine Kinder sprechen, Ellen, möchte ich nur sagen: Du bist jemand, ich habe deine Karriere verfolgt, seit du Stand-up gemacht hast und Solokünstlerin warst“, so Alec.

Großes Lob

„Ich habe die Filme gesehen, die du gemacht hast, und ich habe deinen Erfolg in dieser Fernsehshow gesehen und du bist eine der lustigsten und talentiertesten Frauen, eine der lustigsten und talentiertesten Personen im gesamten Showbusiness… Hör nicht auf, das zu tun, was du tust“, forderte der 62-Jährige außerdem.

Mehr zum Thema:

Ellen hat sich entschuldigt

In ihrem Eröffnungsmonolog, als die Show Anfang der Woche aus der Sommerpause zurückkehrte, bestand Ellen darauf, dass sie mit ihrer Talkshow „ein neues Kapitel aufschlägt“. Die Art und Weise, wie sich die Talkmasterin zu den Vorwürfen äußerte, kam jedoch nicht bei jedem gut an. „Ich nehme das sehr ernst und möchte den Betroffenen sagen, dass es mir sehr leid tut“, erklärte die Gastgeberin gleich zu Beginn der Show.

Neues Kapitel hat begonnen

„Ich habe erfahren, dass Dinge passiert sind, die niemals hätten passieren dürfen“, so die Moderatorin. „Wenn ich jemals jemanden im Stich gelassen habe, wenn ich jemals Gefühle verletzt habe, tut mir das leid…Wir haben die notwendigen Änderungen vorgenommen und heute beginnen wir ein neues Kapitel“, sagte sie den Zuschauern.“

