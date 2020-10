07.10.2020 10:12 Uhr

Alec Baldwin: Sechs Kinder reichen ihm!

Alec Baldwin will kein weiteres, siebtes Kind. Er und seine Frau Hilara haben schon fünf Kinder und mussten in der Vergangenheit bereits einen Schicksalsschlag verkraften.

Das Paar zieht bereits Carmen (6), Rafael (4), Leonardo (3) und Romeo (16 Monate) groß und erst vor fünf Monaten verriet Hilaria, dass sie tragischerweise eine Fehlgeburt erlitten hatte.

Nachwuchs im September

Dann gab die 35-jährige Gesundheits- und Wellness-Expertin in den sozialen Netzwerken bekannt, erneut von dem „Saturday Night Live“-Star schwanger zu sein.

Am 8. September kam dann der kleine Junge zur Welt, der das fünfte Kind und der vierte Sohn des Paares ist. Doch dabei soll es nun erst einmal bleiben, wie der Schauspieler in der „The Ellen DeGeneres Show“ ausplauderte.

„Meine Frau sammelt Babys“

„Ich sage immer, meine Frau ist eine Sammlerin. Manche Leute sammeln Autos und manche Leute sammeln Uhren oder Kunst. Meine Frau sammelt Babys. Entweder ist es jetzt genug, oder meine Frau muss neu heiraten“, so der Schauspieler.

Am Anfang ihrer letzten Schwangerschaft hatte Hilaria Baldwin erklärt: „Diese ersten paar Monate sind hart wegen der Erschöpfung und Übelkeit… und ich möchte nicht so tun müssen, als ob es mir gut geht. Meine eine Bitte ist, dass die Medien keine Pararazzi auf mich ansetzen oder unabhängige Paparazzi-Fotos kaufen, sie damit ermutigen. Ich möchte in dieser frühen Phase meiner Schwangerschaft friedvoll sein und von Kameras herumgejagt zu werden gehört nicht zu der Verordnung Verordnung des Arztes.“

So gaben sie Geburt bekannt

Alec Baldwin postete ein süßes Bild aus dem Krankenhaus. Darauf ist der kleine Junge zu sehen, wie er friedlich auf dem Arm seiner Mutter schläft. Der Papa schaut von der Seite auf den Nachwuchs. Zu dem Schnappschuss schreibt die 36-Jährige: „Wir haben letzte Nacht ein Baby bekommen. Er ist einfach perfekt und wir könnten nicht glücklicher sein.“ Den Namen wollen die glücklichen Eltern aber zunächst für sich behalten.

Zwei Fehlgeburten

Ihre fünfte Schwangerschaft verkündete die Schauspielerin im April mit einem Instagram-Video. Nach zwei Fehlgeburten im vergangenen Jahr war die Freude groß. „Mir fehlen die Worte, um auszudrücken, wie wir uns durch diesen Ton fühlen“, sagte die Vierfach-Mama in dem Clip, während sie ein Ultraschallgerät an ihren Bauch hält.

Das Paar ist seit 2011 zusammen und seit 2012 verheiratet. Neben den vier gemeinsamen Kindern mit Hilaria – Carmen (7), Rafael (5), Leonardo (3) und Romeo (2) – hat Alec Baldwin auch die 24-jährige Tochter Ireland. Sie entstammt seiner Ehe (1993-2002) mit Kim Basinger (66, „8 Mile“).