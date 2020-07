Montag, 20. Juli 2020 16:33 Uhr

Alicia Silverstone war mit „Clueless“-Erfolg total überfordert

Alicia Silverstone distanzierte sich wegen des Ruhmes, den ihr "Clueless - Was sonst!" einbrachte, zunächst von der Schauspielerei. Die Schauspielerin wurde dank ihrer Rolle als Cher in der Teenager-Komödie von 1995 ein internationaler Star.

Jedoch führte der plötzliche Ruhm dazu, dass sie ihre Liebe zur Schauspielerei zunächst verlor. „Es war wirklich intensiv. Ich hatte keine der Reaktionen erwartet, die wir bekamen. Es war eine Menge, und ich glaube, wenn überhaupt, dann hat mich das alles für eine Weile von dieser Arbeit abgehalten und mich so viel mehr in meinen Aktivismus hineingezogen. Schließlich fand ich meine Liebe zur Schauspielerei wieder, aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, worauf ich mich einließ“, so Alicia.

„Ich ließ mich von ihnen wie eine Puppe anziehen“

Während Silverstone heute findet, dass ihre ganzen Outfits in dem Film „brillant“ seien, hatte sie zu diesem Zeitpunkt kein Interesse an Mode. Sie fügte der „Vogue“ hinzu:

„Ich hatte die Hauptrolle in diesem Film, und ich hatte vierundsechzig Kostümwechsel, also hatte ich kein Leben. Alle Schauspieler kamen und gingen, das ist die lustige Art, einen Film zu machen. Man kommt rein, macht sein Ding und geht wieder. Aber ich war die ganze Zeit über die ganze Zeit da, also war es für mich sehr viel Arbeit.“

Und weiter: „Ich wusste, dass es mein Job war, aber ich würde einfach sagen. ‚Müssen wir ein anderes Outfit anprobieren?‘ Verstehen Sie mich nicht falsch, ich war sehr professionell und würde meinen Job voll und ganz machen. Ich stand einfach stundenlang da und ließ mich von ihnen wie eine Puppe anziehen.“ (Bang)