Amy Winehouses Vater: „Ich glaube wirklich, dass sie bei mir ist“

Amy Winehouse lebt in der Erinnerung ihres Vaters weiter. Er verrät süße Details über seine verstorbene Tochter.

Amy Winehouses Vater träumt regelmäßig von seiner Tochter, der verstorbenen Musik-Ikone. Die „Rehab“-Sängerin war am 23. Juli 2011 tragischerweise an einer Alkoholvergiftung gestorben.

„Ich träume oft von ihr“

Ihr Vater Mitch Winehouse ist davon überzeugt, dass die Künstlerin auch nach dem Tod noch immer bei ihm ist. „Ich träume oft von ihr […] Wir sitzen dann mit einer Tasse Tee zusammen und sie bügelt oder ähnliches. Oder sie staubsaugt… im letzten Traum hat sie Staub gesaugt“, erzählt der 69-Jährige. „Ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Ich glaube wirklich, dass sie bei mir ist. Es ist tröstlich.“

Sie war gut im Rätsel lösen

Aufgrund ihres musikalischen Talents wird die Britin wohl auf immer unvergessen bleiben. Mitch erinnert sich jedoch an ganz andere Talente seiner Tochter. „Sie hat die kompliziertesten Sudoku-Rätsel und kryptischen Kreuzworträtsel gemacht. Sie war mütterlicherseits sehr kreativ und sehr schlau“, enthüllt er im Gespräch mit dem „Michael Anthony Show“-Podcast. „Sie konnten die Sudoku-Rätsel nicht schwer genug für sie machen. Ich schaute sie an und meinte ‚Was ist das? Es ist ein Wirrwarr an Zahlen.‘ Dann blickte sie es an und meinte ‚Dad, komm schon!‘“

Dokumentation über Amy Winehouse

Wie Mitch kürzlich enthüllte, wird im nächsten Jahr eine neue Dokumentation über das Leben von Amy Winehouse veröffentlicht. Diese soll viel realitätsgetreuer sein als Asif Kapadias Biopic „Amy“ aus dem Jahr 2015, das die Sängerin und ihn in einem „irreführenden“ Licht abgebildet habe.

Sie könnte die Hauptrollen spielen

Gespielt werden könnte sie darin von der „Stranger Things“-Schauspielerin Millie Bobbie Brown. Die erst 16-jährige hat große Pläne: wie Millie nun verriet, würde sie sehr gerne die verstorbene Sängerin Amy Winehouse auf der großen Leinwand darstellen. Jedoch stellt Amys Vater klar, dass er das letzte Wort bei der Rollenbesetzung hat.

