08.12.2020 21:00 Uhr

Angelina Jolie macht sich stark für Missbrauchsopfer

Die Schauspielerin Angelina Jolie gibt ihren weiblichen Fans Tipps, wie sie sich gegen Missbrauch Zuhause schützen können. Während der Festtage nimmt die Zahl der Betroffenen deutlich zu.

Die 45-jährige Schauspielerin, die Sondergesandte der Vereinten Nationen ist, hat im Rahmen der Kampagne „16 Days of Activism“ einige wichtige Ratschläge zum Thema häusliche Gewalt gegeben. Vor allem für Frauen setzt sich Angelina Jolie(45) vermehrt ein.

Angelinas Appell an Frauen in Angst

Durch den Corona-Lockdown haben die Zahlen an häuslicher Gewalt drastisch zugenommen. Weihnachten steht kurz bevor und während das für die Meisten heißt, eine schöne und besinnliche Zeit mit der Familie zu verbringen, heißt es für andere, darunter vor allem Frauen, in ständiger Angst zu leben. Mit der Zeitschrift „Harper’s Bazaar“ spricht die Aktivistin Angelina Jolie über die Zunahme geschlechtsspezifischer Gewalt an den Feiertagen und den Rat, den sie jeder Frau geben würde, die befürchtet, in der Weihnachtszeit missbraucht zu werden.

Angelinas Tipps

Angelina rät den betroffenen Frauen: „Sprechen Sie mit jemandem. Versuchen Sie, Verbündete zu finden. Seien Sie für Notfälle gut vernetzt. Sie können zum Beispiel mit einem Freund oder Familienmitglied ein Codewort vereinbaren, das ihnen mitteilt, ob Sie sich gerade in einer Notsituation befinden. Beginnen Sie, Beweise zu dokumentieren und sich Wissen anzueignen. Es ist traurig, das zu sagen, aber Sie können nicht davon ausgehen, dass alle Freunde und Familienmitglieder Ihnen immer glauben und Sie unterstützen wollen.“

Zu viele Menschen sehen weg

Nicht alle Menschen wollen einem etwas Gutes und schenken den Betroffenen Glauben. Aus Angst vor der Wahrheit schauen viele einfach nicht hin, anstatt wirklich aktiv zu helfen. Angelina Jolie fügt im Interview hinzu: „Die Menschen wollen oft keinen Missbrauch sehen, selbst wenn er direkt vor ihren Augen geschieht.“ Oft sind es daher Fremde, die helfen. Oder andere Opfer, Selbsthilfegruppen oder Glaubensgemeinschaften, so der Hollywood-Star weiter.

Angelinas Sorgerechtsstreit mit Brad

Ähnlich kämpferisch wie beim Thema Gewalt gegen Frauen, gibt sich Angelina gerade auch in Bezug auf ihr eigenes Privatleben. Stichwort Scheidung. Doch gerade erst musste die 45-Jährige im Scheidungskrieg gegen Brad Pitt (56, „Fight Club“) einen Rückschlag einstecken: Ihr Versuch, den Privatrichter John W. Ouderkirk wegen Befangenheit zu ersetzen, wurde vom Obersten Gericht in Kalifornien abgelehnt. Jolies Anwälte äußerten die Befürchtung, dass Ouderkirk wegen geschäftlichen Beziehungen zu Pitts Anwältin nicht fair urteilen würde. Zudem soll er diese Beziehungen verschwiegen haben.

(kut/bang)