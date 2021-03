Angelina Kirsch weiß es: Nackte Haut ist im Netz Like-Garant

01.03.2021 11:10 Uhr

Sex sells: Das Curvy Model Angelina Kirsch verrät, dass Bilder mit viel nackter Haut besser bei ihren Followern ankommen...

Angelina Kirsch (32) hat auf Instagram mittlerweile mehr als 200.000 treue Follower, die stets begeistert auf ihre neuen Posts warten. Interessant ist: Beim Publikum kommen besonders gut die Bilder an, die die hübsche Blondine fast hüllenlos zeigen.

„Bin mehr als nur ein Paar Brüste“

„Ich kriege viel, viel mehr Resonanz auf Bilder, auf denen viel Haut zu sehen ist, sei es im Bikini oder in Unterwäsche“, enthüllt Angelina Kirsch im Interview mit „Promiflash“. Aufnahmen ihres Gesichts würden dagegen weniger gut ankommen. Das Curvy Model nimmt die ganze Sache jedoch mit Humor. „Leute, ich bin doch mehr als nur ein Paar Brüste und ein Po, das kann doch nicht sein!“, scherzt sie. Eine bewusste Strategie verfolge sie nicht mit ihren Fotos: „Ich haue das einfach raus, das ist mir egal. Ich sehe das nur immer im Nachhinein und denke so: ‚Na ja, okay…'“

Angelina reagiert mit Humor

Mit Online-Hass muss leider auch die 32-Jährige fertig werden. Allerdings reagiert sie lieber mit Humor statt mit Wut auf ungewollte Kommentare. „Ich achte einfach darauf, dass mein Lächeln schön strahlend ist, damit ich dann die Hater damit wegblenden kann“, erklärt sie ihre bewundernswerte Einstellung. Einzig wenn ihre eigenen Follower beleidigt werden würden, verstehe sie keinen Spaß mehr.

„Ich habe nicht den Anspruch, jedem gefallen zu wollen“

Doch prallt dieser Hass im Netz wirklich immer so leicht an der selbstbewussten Frau ab? Im Interview mit „SpotOn-News“ verrät sie: „Natürlich tut das erstmal kurz weh. Aber ich kann das mittlerweile schnell abschütteln, denn ich kenne diese Leute nicht, die mir da schreiben.“ Weiter erklärt Angelina: „Ich habe nicht den Anspruch, jedem gefallen zu wollen und ich glaube, das hilft mir auch sehr in solchen Situationen.“

(BANG/ AK)